Действия УПА, приведшие к гибели мирных людей, надо осудить - Дещица

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Действия отделений ОУН-УПА, которые в свое время привели к гибели гражданских лиц, необходимо осудить, но для понимания этих событий в Украине необходимо время, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Во времена Второй мировой войны или на Волыни… Нужно осудить те военные отделения, которые привели к убийствам гражданских. Это нужно сделать", — заявил Дещица в эфире Польского телевидения.

При этом посол отметил, что о деятельности УПА и о событиях на Волыни начали говорить несколько лет назад и большая часть населения ничего о них не знает. "Нам нужно время, чтобы украинские историки над этим поработали. Мы за то, чтобы говорить правду. Чтобы они сказали эту правду, донесли это до общества, до политиков", — подчеркнул он.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

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Кульминацией событий 1943 года, которые называют "Волынской резней". Польские историки расценивают "Волынскую резню" как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек. Исследователи с Украины считают эти события следствиями войны Армии Крайовой с УПА, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.

Верховная Рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского Сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".