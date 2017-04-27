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    Общество

    Памятник УПА полностью разобрали в польском селе Грушовичи

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    Украина - Польша: патриотизм и раздор (115)

    (обновлено: )9921
    Местный власти заявили, что памятник ликвидирован в рамках общественной инициативы, поскольку "портил эстетический вид кладбища, был нестабилен, а следовательно опасен для окружающих".
    Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    portalprzemyski.pl

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Активисты и представители польских националистических организаций накануне разобрали на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.

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    Украинское фото
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    Как сообщает portalprzemyski.pl, войт гмины Стубно Януш Слабицкий заявил, что памятник ликвидирован в рамках общественной инициативы, поскольку "портил эстетический вид кладбища, был нестабилен, а следовательно опасен для окружающих".

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    Кроме того, он заявил, что "если глубоко копать, то можно выкопать какие-то человеческие останки", а в будущем это будет место для захоронения. По его словам, элементы разобранного памятника могут быть использованы в строительстве.

    отметим, что во время "демонтажа" был срезан государственный герб Украины, его судьба неизвестна. 

    portalprzemyski.pl
    Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи

    В течение 2014-2016 годов на юге Польши уничтожено или осквернено более десяти украинских мест памяти. Ни в одном из этих случаев злоумышленники так и не были задержаны. Памятник в селе Грушовичи также неоднократно подвергался актам вандализма

    Напомним, 10 марта неизвестные облили красной краской памятник профессорам Львовской политехники, которых в 1941 году расстреляли немецкие войска. Вскоре похожий случай произошел в поселке Подкамень Бродовского района. Там облили красной краской надгробные памятники полякам, погибшим в марте 1944 года, а на центральном кресте написали "Смерть ляхам". 

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