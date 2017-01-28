Работы по очистке оскверненных вандалами монументов в Быковне

В Быковне проходят работы по очистке оскверненных вандалами монументов.

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Ранее сообщалось, что под Киевом вандалы осквернили польское военное кладбище. На украинской и польской части кладбища были нанесены надписи масляной краской. На польской части нарисовано "СС Галиция", а на украинской — "ОУН-УПА". Была также попытка разрушить вход на польскую часть кладбища.

Польское военное кладбище в Быковне (поселок в черте Киева) было создано в 2011-2012 годах. В братских могилах здесь захоронены почти 3,5 тысячи польских граждан — жертв Катынского расстрела, убитых в 1940 году.