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    Аналитика и комментарии

    Хроника 12 марта: вандализм с польскими памятниками на Львовщине, "Азов" против банков РФ

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    Накануне вандалы осквернили могилы поляков во Львовской области, а гражданский корпус "Азов" заявил о "войне" против банкоматов российских банков. В этот же день на Гаити автобус въехал в толпу людей: погибли более 30 человек.
    Вандалы осквернили могилы поляков во Львовской области
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    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В воскресенье, 12 марта, участники торговой блокады в Донбассе безуспешно пытались установить редут под Харьковом, в Луганске состоялась встреча украинских военнопленных и их родственников, а в Донецке умер один из основателей ДНР. Помимо этого диппредставительства Нидерландов в Турции остаются в осаде. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Участники блокады Донбасса в Купянске
    Newsroom
    Торговая блокада: неудачная попытка установить редут под Харьковом

    Торговая блокада: неудачная попытка установить редут под Харьковом

    Участники торговой блокады в Донбассе, которые также намерены блокировать товарное железнодорожное сообщение с Россией, в воскресенье, 12 марта, безуспешно пытались установить опорный пункт на территории станции Купянск-Сортировочный. Около 500 человек вышли на акцию против блокады. Акцию ранее анонсировал местный профсоюз железнодорожников. По данным полиции, среди противников блокады были представители общественности, депутаты местных советов и ветераны АТО.

    В Луганске состоялась встреча украинских военнопленных и их родственников

    Родственники военнослужащих ВСУ, которых удерживают в самопровозглашенной Луганской народной республике, встретились со своими близкими в луганском СИЗО. Об этом заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева. Ранее Кобцева заявляла, что четверых находящихся в ЛНР военнопленных украинская сторона отказывается забирать и не вносит в списки на обмен.

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    В Донецке умер один из основателей ДНР

    В Донецке в воскресенье умер один из основателей ДНР Владимир Макович. Причина смерти — опухоль головного мозга, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Народного совета ДНР. Макович возглавил Народный совет ДНР 18 июля 2014 года. Он первый провозгласил Донецкую народную республику в зале заседаний дома правительства в апреле 2014 года. Впоследствии Макович вошел в состав временного правительства, затем стал заместителем председателя президиума Верховного совета ДНР, а 18 июля 2014 года возглавил парламент.

    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    ВКонтакте полк "Азов"
    "Азов" заявил о "войне" против банкоматов российских банков

    "Азов" заявил о "войне" против банкоматов российских банков

    Гражданский корпус "Азов" сообщил, что неизвестные по всей стране заблокировали десятки банкоматов российских банков. На их экраны клеится наклейка #RUSBANKOVER, такие же наклейки наносятся на витражи и двери банков. Кроме того, банкоматы заливаются монтажной пеной. Об этом сообщает на странице полка "Азов" в соцсети ВКонтакте. Представители "Азова" более месяца проводят акции возле офисов "дочек" российских банков в разных городах. Они блокируют работу финансовых учреждений и добиваются их ухода с украинского рынка.

    Вандалы осквернили могилы поляков во Львовской области

    В воскресенье, 12 марта, неизвестные осквернили могилы погибших поляков на кладбище в селе Подкамень, что в Бродовском районе, Львовской области. Могилы залили красной краской, а на центральном кресте написали "Смерть ляхам". Согласно заявлению Львовской областной госадминистрации, за осквернением могил стоит третья сторона, которая уже длительное время пытается разжечь национальную вражду путем провокаций и актов вандализма.

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    Диппредставительства Нидерландов в Турции остаются в осаде

    Посольство Нидерландов в Анкаре и консульство в Стамбуле остаются в осаде. Турецкая полиция блокирует все входы и выходы дипломатических представительств, оправдывая свои действия соображениями безопасности. Сотни манифестантов собрались перед посольством и консульством на акции протеста против решения голландских властей запретить турецким министрам вести среди их соотечественников, живущих в Нидерландах, агитацию за изменения в конституции Турции.

    Первые кадры после столкновения автобуса с толпой людей на Гаити. Видео
    Канал Док NEWS на Youtube
    Первые кадры после столкновения автобуса с толпой людей на Гаити

    На Гаити автобус въехал в толпу людей, 34 человека погибли

    На Гаити автобус въехал в толпу людей. В результате не менее 34 человек погибли, еще 15 ранены. "Водители, попавшие в подобного рода инцидента обычно не останавливаются, поскольку боятся расправы", — сообщил представитель местных властей. На место инцидента прибыли сотрудники спасательных служб. Силы правопорядка пытались успокоить разъяренную инцидентом толпу. Некоторые свидетели аварии попытались поджечь автобус вместе с находившимися внутри людьми.

    Выборы в парламент Абхазии

    В воскресенье в Абхазии прошли парламентские выборы. За места в однопалатном законодательном органе борются 137 кандидатов в 35 одномандатных избирательных округах. Выборы в парламент Абхазии состоялись во всех 35-ти избирательных округах, сообщили в республиканском ЦИК.  В целом явка по республике составила 64692 человека, то есть 49,18%, а во втором округе — последнем, в котором выборы признаны состоявшимися — 29,07%.

    Международный день планетариев отмечается ежегодно 12 марта во многих странах мира. Статус международного День планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали французские "храмы астрономии". А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в шести странах Европы: Бельгии, Чехии, Словакии, Польше, Украине и России. 

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