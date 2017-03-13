В зоне АТО обстрелы по всей линии разграничения - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В связи с обострением ситуации на Востоке Национальная полиция Донецкой и Луганской областей перешла на усиленный режим несения службы.

Так, в отделе коммуникации полиции Донецкой области сообщают, что проводятся контрдиверсионные спецмероприятия, на блокпостах усилена работа по выявлению нелегального оружия. Со стороны луганской полиции есть аналогичное сообщение. Там сказано, что с 11 марта личный состав Луганского гарнизона полиции перешел на усиленный режим несения службы.

Между тем, в Авдеевке, после обстрелов 11 марта по-прежнему отсутствует централизованное электроснабжение, а также прекращено водоснабжение. К аварийно-восстановительным работам привлечены 30 спасателей и 10 единиц техники.

Подробнее о ситуации на востоке Украины и, в частности, в Авдеевке в эфире радиостанции "Голос Столицы" сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков.

По последним данным, ЛЭП в Авдеевке не ремонтировали сегодня из-за отсутствия гарантий безопасности. К этому вопросу обещают вернуться только в понедельник. Подтверждаете ли вы эту информацию, и вообще, что сейчас в Авдеевке происходит?

— Да, действительно, это так. Если вчера были определенные позитивные надежды на то, что в общем-то ситуация нормализовалась, то сегодня можем говорить о том, что вновь она обострилась, и действительно Авдеевка сейчас находится без электричества. Здесь нет центрального водоснабжения, и, в общем-то, все положительные какие-то ожидания можно отложить разве что на завтра, потому что нет гарантий со стороны так называемых представителей ДНР на допуск ремонтников именно в серую зону, где повреждены линии электропередач в результате обстрелов. Тем не менее, если говорить о ситуации в Авдеевке в целом, то, несмотря на ночные и утренние обстрелы, сейчас там более-менее спокойно, и люди продолжают жить как-то своей жизнью, которую можно в прифронтовом городе представить: работает завод, в какой-то степени работают магазины, работают аптеки, и есть надежда, что завтра эта договоренность будет достигнута. Но дело в том, что не только в Авдеевке напряженно сейчас, мы знаем, что и в южном направлении, в районе Мариуполя есть проблемы и с электричеством, и с водой, потому что там также были обстрелы, там также обесточены водонасосные станции. В общем, ситуацию на сегодня назвать стабильной и спокойной я бы не взялся, потому что стреляют по всей линии разграничения.

То есть информацию штаба АТО об активизации боевых действий сегодня вы подтверждаете?

— Да. Допустим, в Донецке достаточно тихо. Здесь разрывы, стрельба, канонада слышна лишь отдаленно, но по другим горячим точкам зоны АТО — действительно активизация сегодня присутствует, и о прекращении огня говорить не приходится.

Есть какие-то причины обострения ситуации на востоке Украины? Может, вы что-то слышали, от боевиков или, возможно, с украинской стороны? Facebook Влад Маховский Видео. Прямое попадание танкового снаряда в девятиэтажку в Авдеевке

— От боевиков, собственно, реакции, каких-то комментариев условно официальных не было, они во всем обвиняют ВСУ, традиционно. Со стороны людей, если же говорить, то ходят слухи о том, что это определенная реакция на продолжающуюся блокаду, на то, что не допускаются какие-то гуманитарные грузы, люди считают, что эти вещи как-то взаимосвязаны. Мне кажется, что со стороны так называемой ДНР — это определенный посыл перед очередными переговорами, то есть они ни в коем случае не собираются прекращать боевые действия, они не говорят о мире, то есть они таким вот образом показывают свою жизнеспособность, не более того.

Сегодня спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что двое военных Вооруженных сил Украины погибли, а один — получил ранения. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть эту информацию?

— Да, к сожалению, действительно сегодня еще двое военнослужащих погибли. Это произошло, по той информации, которая имеется, на южном направлении в районе села Безымянного — это недалеко от Широкино, я на сто процентов в этом не уверен, но говорят, что это был бой на море, это говорят представители боевиков, но то, что это произошло в секторе М — это факт.

Известно ли вам что-то о ситуации на пунктах пропуска? Там все спокойно?

— Пункты пропуска сейчас загружены немножко больше, чем обычно, но это традиционно, в выходные дни всегда так происходит. Мы говорим о том, что есть такая планка — 20 тысяч человек, пересекающие пункты пропуска, то за последние сутки более 25 тысяч их прошло через контроль. Усилился, скажем так, контроль со стороны полиции: проверяют жестче, чем обычно, не допускают провоза запрещенных каких-то вещей, и очереди из-за этого больше. Но вот опять же на сегодняшний день я знаю, что люди, хоть отстояли там три-четыре часа, но, тем не менее, пункты пропуска прошли, обошлось без каких-то конфликтов больших.

Сейчас на международном уровне ожидаются переговоры представителей ЕС, ожидается продление санкций в отношении России. Что об этом говорят на востоке нашего государства? Связана эта ситуация с обострением в зоне АТО?

— Я не исключаю то, что действительно это могут быть взаимосвязанные какие-то вещи, хотя утверждать это не берусь. Относительно этой темы о возможном продлении санкций против России, то в самом Донецке, на неподконтрольных территориях говорят не так много, это не та тема, которая здесь волнует людей. Но, тем не менее, вспоминают, и, безусловно, связывают это с событиями, которые происходят сейчас на нашей родине, и ясно всем, что это взаимосвязанные вещи, тем не менее, как это все закончится и какие будут последствия, здесь люди не берутся судить, они просто наблюдают со стороны за происходящим. Бытовые вещи, без которых не прожить, волнуют людей гораздо больше, тем более, видите, как сейчас усложнилась гуманитарная ситуация после того, как гуманитарный штаб «Поможем» перестал поставлять сюда помощь, продуктовые наборы, которыми сотни тысяч людей кормились, и также со стороны РФ было заявлено, что гуманитарных конвоев станет меньше. То есть те люди, которые работают и как-то выживают, они относятся к этому условно спокойно, а вот те, кто жили за счет гуманитарной области, те, конечно, не понимают и не представляют, что будет дальше.

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Ранее специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков в эфире ГС сообщил, что 11 марта в районе Харцызска в результате взрыва гранаты пострадали люди.