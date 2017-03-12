Bloomberg: Польше все еще мало украинских мигрантов

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В мире, где все больше жестких границ, невероятная трудовая миграция не пугает Польшу. Совсем наоборот. Почти миллион украинцев приехали в 38-миллионную Польшу… И этого было достаточно, чтобы заполнить рынок труда, растянувшийся из-за рекордно низкой безработицы и экономический роста, который приближается к 3% в 2017 году", — пишет в статье для Bloomberg Дорота Бартизел.

"Беспрецедентные цифры уже помогли сохранить рост заработной платы и стабилизировать экономику, которая пошатнулась в прошлом году. На этой неделе политики рассматривают расходы по займам, и такое количество мигрантов также стало благом для центрального банка, который получил высокую оценку стабильности процентных ставок", — говорится в публикации.

После паузы с марта 2015 года, Совет по денежно-кредитной политике в составе 10 членов снова оставит планку на историческом минимуме в 1,5% в среду, сообщают 30 аналитиков, опрошенных Bloomberg.

"Прибытие одного миллиона украинцев означает, что демография — это не приговор", — сказал в своем докладе Томаш Виеладек, экономист Barclays. "Дезинфляционное давление на рынке труда, вероятно, будет способствовать снижению базовой инфляции ИПЦ и, следовательно, позволит снизить процентные ставки на более длительный период. Уменьшение старения населения, благодаря миграции, вероятно, будет способствовать более долгосрочному росту".

Автобусный транспорт

Проблемы в собственной стране, в том числе и вооруженный конфликт на востоке Украины, заставили еще больше украинцев искать лучшей жизни в соседней Польше, говорится в статье. Близкие культурные и лингвистические связи, а также удобные автобусные переезды через границу сделали Польшу очевидным выбором, пишет Дорота Бартизел.

"В то время как в Европейский союз в значительной степени бегут те, кто спасается от вооруженных конфликтов в Сирии и Северной Африке, украинцы едут в Польшу из-за более высокой заработной платы и относительной простоты доступа на рынок труда. По официальным оценкам, число украинцев, которых приняла Польша, сопоставимо с общим количеством мигрантов, прибывших в Германию — страну, в два раза больше — в 2015-2016 годах", — говорится в публикации.

"Очевидно, что масштаб иммиграции в Украине стал чрезвычайно большим не только по экономическим, но и по политическим причинам", — заявил Якуб Бинковский, эксперт по иммиграции в Польском союзе предпринимателей и работодателей.

"Хотя в прошлом году число украинских рабочих в Польше уже превысило рекордных 1,3 млн. человек, почти половина работодателей искала украинцев, поскольку безработных местных жителей не было, согласно опросу 300 компаний в январе. Почти 40% фирм в сфере продаж и услуг полагаются на украинцев, говорят в Work Service SA, рекрутинговой и кадровой компании в Варшаве, которая проводила исследование", — продолжает автор статьи.

Обновленная экономика

По данным PKO Bank Polski SA, волна иммиграции из Украины фактически задержала старение населения Польши на пять лет. Это значительное достижение для одной из самых быстро стареющих стран с наименьшей рождаемостью в Европе, напомнила Дорота Бартизел.

Глава Национального банка Польши Адам Глапински уже предупредил, что страна столкнулась с дефицитом рабочих, заявив, что уровень безработицы гораздо ниже "обычного уровня". Члены совета по установлению тарифов выразили обеспокоенность тем, что рост заработной платы может "значительно" ускориться в предстоящих кварталах, поскольку безработица снижается, согласно протоколам февральского заседания центрального банка.

"Некоторые меры, предлагаемые правительством, такие, как план по снижению пенсионного возраста, могут лишь усугубить проблемы Польши с сокращением количества рабочей силы. Уровень безработицы в Польше оставался самым низким с начала фиксации данных в 1992 году. В прошлом квартале он был на отметке 5,5%, по сравнению с 5,9% в предыдущие три месяца", — говорится в статье.

Зависимость от мигрантов

"Рост средней валовой заработной платы ускорился до 4,3%, по сравнению с тем же периодом предыдущего года в январе, став самым быстрым за последние пять месяцев после среднего уровня в 4% в 2016 году. Без ослабления напряженности на рынке труда, более высокие зарплаты могут оказать еще большее давление на инфляцию, которая в январе уже достигла целевого диапазона центрального банка впервые за четыре года", — продолжает автор публикации.

Соглашения о будущей процентной ставке, деривативы, используемые для процентных ставок, показывают, что следующим шагом Польши станет увеличении стоимости заимствований в 2018 году, пишет Дорота Бартизел.

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"По словам Польского союза предпринимателей и работодателей, Польше необходимо дополнительно 5 миллионов человек в течение следующих 20 лет для поддержания экономического роста. В ближайшие пять лет страна должна получить около 100 млрд. евро (106 млрд. долларов) из фондов развития ЕС, и она рискует упустить время, если количество рабочей силы будет сокращаться", — говорится в статье.

"Польша вот-вот должна запустить крупные инвестиционные проекты, и ей необходимо ускорить работу по их завершению", — заявил Мачей Витуцки, руководитель Work Service. "Без рабочих из Украины риск того, что компании упустят свои планы, становится все более реалистичным".