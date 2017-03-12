Выборы в парламент Абхазии состоялись - ЦИК

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Выборы в парламент Абхазии состоялись во всех 35-ти избирательных округах. Об этом сообщили в республиканском ЦИК.

Ранее в воскресенье в ЦИК Абхазии сообщили, что выборы в парламент состоялись в 34 округах из 35.

"На всех 35 округах явка превысила 25%, а значит выборы состоялись во всех 35 округах", — сказала журналистам член ЦИК Абхазии Елена Лабахуа.

По ее словам, в целом явка по республике составила 64692 человека, то есть 49,18%, а во втором округе — последнем, в котором выборы признаны состоявшимися — 29,07%.

В воскресенье в Абхазии проходят парламентские выборы. За места в однопалатном законодательном органе борются 137 кандидатов в 35 одномандатных избирательных округах. Из них 113 были выдвинуты инициативными группами, а 24 — от партий "Форум народного единства Абхазии" (шесть человек), "Амцахара" (семь человек), "Аинар" (восемь человек) и "Народный фронт за справедливость и развитие" (три человека). Если "Форум народного единства Абхазии" считается партией, на которую опираются власти, а "Амцахара" представляет оппозицию, то "Аинар" и "Народный фронт за справедливость и развитие" относят себя к центристским. Все эти политические силы ориентированы на сотрудничество с Россией.

Победившим в округе признается кандидат, набравший 50% плюс один голос. Если никто из кандидатов в округе не набирает более половины голосов, в течение двух недель ЦИК назначает второй тур. Повторные выборы должны пройти в течение двух месяцев со дня проведения первого тура. Выборы считаются состоявшимися при явке 25%.