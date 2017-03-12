КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Абхазии в воскресенье проходят выборы в парламент, все 152 избирательных участка уже открылись, передает корреспондент РИА Новости.

Ожидается, что уже в ближайшее время президент республики Рауль Хаджимба проголосует в сухумской школе №14, где расположен избирательный участок № 2 пятого избирательного округа.

За места в однопалатном законодательном органе борются 137 кандидатов в 35 одномандатных избирательных округах. Из них 113 были выдвинуты инициативными группами, а 24 — от партий "Форум народного единства Абхазии" (шесть человек), "Амцахара" (семь человек), "Аинар" (восемь человек) и "Народный фронт за справедливость и развитие" (три человека).

Если "Форум народного единства Абхазии" считается партией, на которую опираются власти, а "Амцахара" представляет оппозицию, то "Аинар" и "Народный фронт за справедливость и развитие" относят себя к центристским политическим силам.

Победившим в округе признается кандидат, набравший 50% плюс один голос. Если никто из кандидатов в округе не набирает более половины голосов, в течение двух недель ЦИК назначает второй тур. Повторные выборы должны пройти в течение двух месяцев со дня проведения первого тура. Выборы считаются состоявшимися при явке 25%.

Напомним, в прошлом году в Абхазии прошел референдум по вопросу о проведении досрочных выборов президента страны и был признан несостоявшимся, итоговая явка составила 1,23% при необходимых 50%.