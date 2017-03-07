Навстречу выборам. Фийон утвержден политкомитетом партии "Республиканцы"

Даниил Низамутдинов — Париж, для РИА Новости Украина

Политический комитет крупнейшей оппозиционной партии Франции "Республиканцы" в понедельник вечером несмотря на "Пенелопагейт" единогласно поддержал кандидатуру победителя партийных праймериз, экс-премьера Франсуа Фийона на президентских выборах, "притушив" разговоры о возможности выдвижения другого кандидата.

"Франсуа Фийон подтвердил политическому комитету "Республиканцев" свое намерение баллотироваться. Политический комитет после широкого обмена мнениями единогласно подтвердил его поддержку и обязуется работать на объединение политической семьи правых и центра вокруг Франсуа Фийона и проекта, который он предлагает для возрождения страны", — объявил председатель Сената (верхняя палата) Жерар Ларше.

Всего несколько недель назад Фийон — триумфатор прошедших в ноябре праймериз "Республиканцев" и их союзников — казался явным фаворитом президентских выборов, однако 25 января публикация изданием Canard enchaine статьи о якобы фиктивном трудоустройстве супруги экс-премьера Пенелопы в качестве помощника депутата перевернула ситуацию, сообщают РИА Новости.

Страсти вокруг "Пенелопагейт" бушуют во Франции уже почти полтора месяца, критической точки ситуация достигла с вызовом экс-премьера в суд на 15 марта: процедура, которая может завершиться предъявлением официальных обвинений. Формально это не мешает кандидату баллотироваться, однако Фийон в ходе кампании не раз говорил о том, что не представляет, как можно претендовать на высший государственный пост, будучи объектом уголовного расследования (напрямую намекая на экс-президента Николя Саркози, проходившего сразу по нескольким делам).

Несмотря на "замаячившие" перспективы официальных обвинений, Фийон заявил, что от участия в выборах он не откажется. Политик публично принес извинения французам и признал ошибкой то, что нанял супругу своей помощницей: да, законом это не запрещено, но делать так не следовало. Он также выступил с резкой критикой в адрес властей, указав на многочисленные нарушения в действиях следствия и назвав происходящее "политическим убийством".

Минувшая неделя избирательной кампании запомнится массовым бегством из лагеря Фийона: в поддержке кандидату отказали десятки и даже сотни политиков, причем не только многочисленные сторонники экс-премьера Алена Жюппе и экс-президента Николя Саркози, но даже известные "фийонисты".

На фоне скандала все чаще раздавались призывы к выдвижению другого кандидата, многие "республиканцы" попытались вынудить Фийона отказаться от права баллотироваться, а в качестве замены чаще прочих звучало имя Алена Жюппе.

В этой ситуации Фийон решил обратиться к избирателям, организовав массовый митинг в свою поддержку: в воскресенье на площади Трокадеро в Париже собрались десятки тысяч сторонников экс-премьера, которые решительно и громогласно заявили, что у них есть кандидат, победитель праймериз, и никакого другого они уже не примут. Позднее в телеинтервью Фийон сказал, что является законным кандидатом, не откажется идти на выборы, и ни у кого нет власти его к этому принудить.

В понедельник с долгожданным заявлением выступил Жюппе. Он отметил, что скандал вокруг Фийона привел партию в тупик и подтвердил, что серьезно задумывался над призывами соратников по партии выдвинуть свою кандидатуру. Однако Жюппе признал, что в ходе праймериз ему не удалось объединить избирателей правых и центра вокруг своей кандидатуры, а сегодня сделать это было бы еще сложнее — и однозначно заявил, что участвовать в выборах не будет.

Наконец, собравшийся в понедельник вечером политический комитет "Республиканцев" единогласно подтвердил поддержку экс-премьера: крупнейшую оппозиционную партию на президентских выборах представит Франсуа Фийон.

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В окружении Фийона надеются, что отныне, после пяти недель споров и скандалов кандидат наконец-то сможет заняться непосредственно предвыборной кампанией, на которую остается не так уж много времени.

Тем не менее, пока не ясно, поставлена ли окончательная точка в спорах вокруг фигуры Фийона: экс-премьеру удалось одержать промежуточную победу, однако дискуссии могут продолжиться, а в очередной раз "воспламениться" ситуация грозит 15 марта, когда политик предстанет перед судебными следователями.

Кроме того, многие покинувшие кандидата однопартийцы заявили, что возвращаться не намерены, кто-то даже объявил, что не станет за него голосовать. Мало того, что Фийону нужно оперативно обновить свой штаб, так еще и проведение кампании в регионах без поддержки избранных представителей "Республиканцев" на местах представляется довольно затруднительным.

Стоит отметить, что, согласно последним опросам общественного мнения, Фийон потерпит поражение на предстоящих выборах, уступив лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и бывшему министру экономики, основателю движения "Вперед" Эммануэлю Макрону.

Так, по данным опроса компании OpinionWay, Ле Пен в первом туре набирает 27% голосов, Макрон — 24%, Фийон — 19%. По данным опроса компании Ifop, Ле Пен набирает 26,5% голосов, Макрон — 25,5%, Фийон — 19%.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.