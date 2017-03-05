Сценарий президентских выборов и смены власти в стране

Василий Стоякин, обозреватель

Сроки

Очередные президентские выборы в Украине должны состояться в мае 2019 года.

Досрочные выборы теоретически не исключаются никогда, но практически я не представляю оснований для их проведения. Должно произойти что-то исключительное.

Вариант А: государственный переворот.

События февраля этого года наглядно показали – президент полностью контролирует все силы, которые, хотя бы теоретически, способны на осуществление переворота. Несколько особняком стоят радикалы из "Народного фронта" – Турчинов и Аваков, но у них пока нет электоральных перспектив. Шансы прийти к власти у них будут, но это должна быть власть, получаемая не электоральным путем. В общем, чтобы возобновление диктатуры Турчинова стало реальностью, нужно, чтобы президент Порошенко "рассосался" как-то сам собой.

Вариант Б: социально-экономический кризис, массовые народные волнения и утрата управляемости государством.

Социально-экономический кризис у нас плановый – это естественный результат взятого курса на "аграрную сверхдержавность" и безальтернативную евроинтеграцию. Ситуация с блокадой Донбасса несколько ускорила эти процессы, но – не более того. Естественно, когда кризис следует по плану, то и последствия его не являются для власти неожиданностью.

Народные волнения могут представить для власти опасность только в том случае, если они организованы и имеют медиа-поддержку. Пример – февральские события, когда управляли процессом люди, находящиеся под контролем Банковой, а СМИ давали информацию столь дозированную, что киевляне, кажется, вообще не заметили происходящего в правительственном квартале.

Управляемость государством не была утрачена даже в 2014 году. Сейчас самый большой риск – ситуация, когда центр просто не сможет осуществлять субсидирование регионов. Однако, при существующей бюджетной модели, это само по себе сомнительно (т.е., денег может быть мало, но не может не быть совсем). Кроме того, можно не сомневаться, что украинское правительство не оставят в беде.

Вариант В: внешнее давление с целью принуждения Порошенко к отставке.

У Петра Алексеевича очень расстроены отношения с Дональдом Федоровичем. До степени не совместимой с продолжением политической карьеры. И власти США вполне могут поучаствовать в развитии ситуации, в частности, и по двум уже упомянутым вариантам (военный переворот или Майдан-3). Но у Трампа есть существенная проблема.

Новый хозяин Белого Дома решил продолжать строить политику США на конфликте с Москвой. Даже если это просто торг, в ходе этого торга было высказано уже слишком много позитива в адрес Украины. Причем Петр Алексеевич не мог не принять это на свой счет. И то сказать – тяжело поддерживать Украину в ее сопротивлении российской агрессии не принимая во внимание человека, который контролирует в стране все…

Кандидаты

Знакомство с результатами социологических исследований подсказывает, что реальных кандидатов всего три – Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко.

Представитель "Оппоблока" (находящегося в состоянии раскола), не способен аккумулировать достаточно голосов избирателей. Причин тому много. Это и отсечение регионов традиционной электоральной базы, и недостаток радикализма и последовательности у самого ОБ, и враждебное отношение СМИ.

Вадим Рабинович может только перехватить часть голосов у ОБ и упрется, в конечном итоге, в те же ограничения.

Другие кандидаты с правого флага (тот же Гриценко) по определению не могут приблизиться к лидирующей тройке – драйва не хватает. Ну и ресурсов. Хотя у Садового есть много "львовского мусора" (тм).

Кстати, о ресурсах. Основные финансовые ресурсы сейчас контролирует президент, который постепенно приблизился к статусу единственного олигарха в стране. И Фирташ, и Коломойский, и даже Ахметов сейчас ограничены в возможностях оказания поддержки кандидатам. Кстати, по одной из версий, важной задачей пресловутой железнодорожной блокады было убедить Ахметова не помогать Юлии Владимировне, а помощь Ляшко согласовывать с Банковой…

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Ляшко не является для Порошенко серьезным конкурентом, прежде всего из-за обилия компромата. Идея вывести его во второй тур и переиграть на "патриотическом" поле выглядит вполне здравой. Большая часть избирателей Юго-Востока на выборы все равно не придет, что создаст годные условия для художественного рисования протоколов.

А вот с Тимошенко – проблема. Она малоуязвима от компромата и, на фоне отсутствия у Порошенко других серьезных конкурентов, может сыграть более чем эффективно. Я, правда, опасаюсь, что она уже не в той форме, которая была у нее в 2010 году. Да и играть придется на "патриотическом" поле, где есть естественные ограничения по степени радикализма – немного ошибешься, и тебя вынесет в зону 15% отмороженных людоедов, которые гиперактивны, но электоральную погоду не делают. Впрочем, эта угроза так же актуальна для Порошенко и Ляшко.

Главная проблема Тимошенко – ее кандидатуру тяжело согласовать с внешними игроками (Ляшко вообще нельзя, но он не переживает по этому поводу). Все знают, что она человек непредсказуемый и неуправляемый, с ней тяжело договариваться. Правда, не все знают, что она человек в выполнении уже заключенных соглашений обязательный, чего нельзя сказать о большинстве других украинских политиков, включая действующего президента.

Сейчас Тимошенко постоянно ездит в Вашингтон, но, как мне представляется, "ярлыка на великое княжение" она не получит. Ну не будет уже ни у одного украинского политика такой поддержки, которая была предоставлена Ющенко и Порошенко.

Собственно, Вашингтону надо выбирать между двумя кандидатами, которые смогут удержать контроль над страной, но один из них уже доставлял и доставляет головную боль Трампу, а вторая наверняка будет доставлять в силу своих личных качеств. Выбор сложен.

Вообще я не исключаю, что в итоге будет сделан выбор не в пользу меньшего из зол, а какое-то резкое телодвижение в пользу, например, переворота и турчиновской диктатуры (см. выше – выбор способа "рассасывания" Порошенко свободный).

P.S.: О российском влиянии. Я не нуждаюсь в этой гипотезе. Но верю, что асфальт на киевских улицах уничтожил Путин.