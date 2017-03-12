ЕС уточнил условия проведения выборов в Донбассе

КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюго Мингарелли заявил, что местные выборы на территории неконтролируемых ВСУ районов Донецкой и Луганской областей, возможны в случае обеспечения свободного участия в них украинских партий и украинских средств массовой информации, которые должны освещать эти выборы. Об этом он сказал в интервью УНИАН, выражая свою позицию относительно предположения посла Германии в Украине Эрнста Райхеля, что выборы в Донбассе возможны.

"Местные выборы могут состояться, когда необходимые условия для проведения выборов будут соответствовать критериям ОБСЕ. Это означает, что украинские политические партии должны иметь возможность выдвигать кандидатов и участвовать в кампании, и украинские СМИ должны иметь возможность участвовать в кампании", — заявил Мингарелли.

Также дипломат сказал, что участники переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе должны достичь политического решения, которое позволит провести эти выборы. "И потом, на этой основе, Украина должна постепенно вернуть контроль над этими территориями при содействии международного сообщества", — добавил Мингарелли.

Также, как сказал дипломат, Евросоюз хочет принимать активное участие в процессе восстановления Донбасса. "Мы хотели бы быть во главе восстановления социальной и экономической инфраструктуры в Донбассе сразу же после того, как будет найдено политическое решение", — сказал Минарелли.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.