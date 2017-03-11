Язык до выборов доведет и до импичмента. Порошенко и квоты на ТВ

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Умению переключать внимание общества у представителей действующей власти можно только поучиться. Нехотя и через "не могу" комментируя события блокады Донбасса и ареста главы ГФС Романа Насирова, президент Петр Порошенко гораздо больший энтузиазм проявил в вопросе языка.

Мало украинского

Награждая заслуженных деятелей Шевченковской премией, глава государства неожиданно для собравшихся предложил ввести квоты на украинский язык на ТВ.

"Шаг за шагом доля украинского языка в радиоэфире увеличилась. Хочу отметить, что вскоре такую же технологию я предложу применить и на телевидении, где сейчас присутствие украинского языка недопустимо мало… Сейчас свое слово должен сказать законодатель", — с придыханием заявил Петр Алексеевич.

Несмотря на то, что отдыхающие от трудов праведных народные депутаты пока еще никак не отреагировали на патриотическую инициативу президента, можно не сомневаться, что Рада поддержит стремления президента. Ведь в истории восьмого созыва парламент соглашался с гарантом и по более принципиальным вопросам. Как скоро Рада даст отмашку для отечественных каналов пока не ясно. Но можно не сомневаться, что до конца года процесс украинизации телевизионного эфира будет завершен.

О том, с чем связаны подобные инициативы Петра Порошенко и какими последствиями они могут обернуться корреспондент РИА Новости Украина спросило у политических экспертов.

Игра на опережение

Так, по мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, для президента забота об украинском языке — игра, цель которой удержаться во власти.

"Заявление Петра Порошенко — ни что иное, как заигрывание с право-радикальным электоратом. Особенно в свете блокады на Донбассе, ситуации с арестом Романа Насирова, когда именно радикалы, а не президент решали ситуацию. Порошенко пытается играть в "правые" игры, захватить настроение этого электората. Петр Алексеевич в политике уже более двадцати лет и никогда не был замечен в борьбе за национальное государство, за украинский язык".

Политолог уверен, что введение квот на ТВ не было личной инициативой президента.

"Окружение Порошенко и его медиа-советники указывают ему на то, что он контролирует только украиноязычное пространство. Русскоязычное и англоязычное пространство он не контролирует и поэтому оно является потенциально враждебным и опасным. Только в украиноязычном пространстве Порошенко удается сохранять многие манипулятивные, пропагандистские тезисы, которые позволяют удерживаться во власти", — уверен эксперт.

Лояльность к Банковой

О попытках Администрации президента еще больше усилить контроль за СМИ в Украине говорит и политолог Алексей Якубин. РИА Новости Украина Евгений Котенко Языковые квоты на ТВ сделают каналы лояльными к Порошенко - эксперт

"Под прикрытием украинского языка будут проводиться попытки формировать телевизионный контент — в первую очередь, новостной и политический. Новости на ТВ будут пытаться делать более лояльными к Администрации президента. Для телеканалов будут создаваться прецеденты нарушения языковых квот и под этим предлогом будет оказываться давление", — считает Якубин.

Отвлечь внимание

Между тем, политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев утверждает, что на Банковой не случайно заговорили об изменениях в телеэфире.

"Инициативы Петра Порошенко по введению языковых квот еще и на ТВ можно прокомментировать словами великого Салтыкова-Щедрина: "Если заговорили о патриотизме, значит проворовались. У Порошенко случаются обострения любви к украинскому и национальному именно в моменты политических и околополитических скандалов. Сейчас мы наблюдаем ситуацию вокруг дела Романа Насирова, отказ от выполнения Минских соглашений. Поэтому ничего лучшего чем в очередной раз вспомнить о языке, культурных и исторических различиях на Банковой не нашлось", — отметил эксперт.

По словам Золотарева, введение квот на радиостанциях уже показало бессмысленность подобных инициатив.

"К чему привели квоты уже ощущают на себе менеджеры радиостанций, которые существенно потеряли в аудитории. Это, в свою очередь, отражается на рекламных бюджетах, которые, естественно, отразятся на поступлениях в государственную казну. Это наглядный пример того, когда безумие становится государственной политикой", - говорит он.

Ущемление прав

Политический эксперт, доктор филологических наук Павел Рудяков и вовсе считает, что в очередной раз поднимая языковой вопрос, власть занимается не своим делом.

"Вместо того, чтобы решать острые проблемы в социальной и политической сфере политики решили переключиться на то, что несет в себе мощный конфликтный потенциал. Ведь на теме языка гораздо легче показывать всю свою силу и ловкость", — отметил Рудяков.

Эксперт убежден, что языковая стратегия власти несет больше негатива, чем позитива.

"Это при том, что такая стратегия не является помощью и поддержкой украинскому языку, который у нас достаточно употребляем. Учитывая же двуязычность большинства регионов Украины, сферу украинского языка не расширить искусственными мерами. Есть много стран, где вместе нормально уживаются сразу до четырех языков, но подобных конфронтационных мер не наблюдается и близко. То, что делают украинские власти — это ущемление прав собственных граждан. При желании такой проблемы вполне можно было избежать", — считает Рудяков.