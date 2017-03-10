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    Выборы в Донбассе будут в повестке дня "Минска" - ДНР

    (обновлено: )24
    Представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова отметила, что заявления украинской стороны о снятии с повестки дня вопроса проведения выборов в Донбассе - это продолжение стратегии по затягиванию и запутыванию переговорного процесса.
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Наша Ніва

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Вопрос проведения местных выборов в Донбассе останется в повестке дня переговоров в Минске до полного выполнения политического пакета комплекса мер по урегулированию ситуации на востоке Украины, заявила РИА Новости и.о. главы МИД самопровозглашенной ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова.

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    Ранее представитель Киева в политической подгруппе по Украине Ольга Айвазовская заявила, что вопрос проведения выборов в Донбассе и внесенения изменений в Конституцию страны снят с повестки дня переговоров в Минске.

    "Комплекс мер был подписан уполномоченными представителями сторон конфликта и изменения в него не вносились. Соответственно, все вопросы политического пакета будут содержаться в повестке дня до их полного выполнения", — сказала Никонорова.

    Она отметила, что комплекс мер был утвержден резолюцией Совета безопасности ООН.

    "Поэтому переговорщикам от Украины придется обсуждать все политические вопросы, начиная с формулы Штайнмайера, которая по-прежнему остаётся первоочередным вопросом для работы", — добавила представитель ДНР.

    По ее словам, заявления Киева о снятии с повестки дня вопроса проведения выборов в Донбассе — это продолжение стратегии по затягиванию и запутыванию переговорного процесса.

    Проведение местных выборов в Донбассе — один из ключевых этапов урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями. Власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР планировали провести выборы еще осенью 2015 года. Однако в октябре 2015 года после встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Париже власти республик согласились перенести местные выборы.

    "Формула Штайнмайера" (экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, избранный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

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