Выборы в Донбассе будут в повестке дня "Минска" - ДНР

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Вопрос проведения местных выборов в Донбассе останется в повестке дня переговоров в Минске до полного выполнения политического пакета комплекса мер по урегулированию ситуации на востоке Украины, заявила РИА Новости и.о. главы МИД самопровозглашенной ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова.

Ранее представитель Киева в политической подгруппе по Украине Ольга Айвазовская заявила, что вопрос проведения выборов в Донбассе и внесенения изменений в Конституцию страны снят с повестки дня переговоров в Минске.

"Комплекс мер был подписан уполномоченными представителями сторон конфликта и изменения в него не вносились. Соответственно, все вопросы политического пакета будут содержаться в повестке дня до их полного выполнения", — сказала Никонорова.

Она отметила, что комплекс мер был утвержден резолюцией Совета безопасности ООН.

"Поэтому переговорщикам от Украины придется обсуждать все политические вопросы, начиная с формулы Штайнмайера, которая по-прежнему остаётся первоочередным вопросом для работы", — добавила представитель ДНР.

По ее словам, заявления Киева о снятии с повестки дня вопроса проведения выборов в Донбассе — это продолжение стратегии по затягиванию и запутыванию переговорного процесса.

Проведение местных выборов в Донбассе — один из ключевых этапов урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями. Власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР планировали провести выборы еще осенью 2015 года. Однако в октябре 2015 года после встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Париже власти республик согласились перенести местные выборы.

"Формула Штайнмайера" (экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, избранный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.