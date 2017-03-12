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    Фотоленты

    На месте обстрела Стаханова в Луганской области

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (297)

    71
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Сотрудник ОБСЕ фиксирует последствия обстрела жилого сектора города Стаханова в ЛНР.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Сотрудники ОБСЕ фиксируют последствия обстрела жилого сектора города Стаханова в ЛНР.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Сотрудники ОБСЕ фиксируют последствия обстрела жилого сектора города Стаханова в ЛНР.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Сотрудник ОБСЕ беседует с жителями города Стаханова в ЛНР после обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Сотрудник ОБСЕ беседует с жителями города Стаханова в ЛНР после обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Сотрудник ОБСЕ фиксирует последствия обстрела жилого сектора города Стаханова в ЛНР.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Сотрудник ОБСЕ фиксирует последствия обстрела жилого сектора города Стаханова в ЛНР.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Сотрудник ОБСЕ фиксирует последствия обстрела жилого сектора города Стаханова в ЛНР.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Работники коммунальных служб восстанавливают газоснабжение в одном из жилых домов города Стаханова.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Работники коммунальных служб закрывают полиэтиленовой пленкой окна, выбитые в результате обстрела жилого сектора города Стаханова в ЛНР.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Осколки от разорвавшихся снарядов во время обстрела жилого сектора города Стаханова в ЛНР.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Дом в жилом секторе города Стаханова в ЛНР, пострадавший в результате обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Дом в жилом секторе города Стаханова в ЛНР, пострадавший в результате обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    В жилом секторе города Стаханова в ЛНР, пострадавшем в результате обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Дом в жилом секторе города Стаханова в ЛНР, пострадавший в результате обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    В жилом секторе города Стаханова в ЛНР, пострадавшем в результате обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Дом в жилом секторе города Стаханова в ЛНР, пострадавший в результате обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова в ЛНР
    Работники коммунальных служб закрывают полиэтиленовой пленкой окна с выбитыми стекалми в результате обстрела жилого сектора города Стаханова в ЛНР.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Сотрудник ОБСЕ фиксирует последствия обстрела жилого сектора города Стаханова в ЛНР.

    ВСУ выпустили за минувшие сутки 348 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил на брифинге представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    "За прошедшие сутки противник 15 раз нарушил режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 348 мин и снарядов", — заявил Марочко.

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    Спикер уточнил, что обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районе населенных пунктов Логвиново, Лозовое, Желобок, Фрунзе, Калиновка, Калиново, Алмазное, Веселогоровка, а также жилой сектор Стаханова.

    "Отмечаю, что подразделения Народной милиции ЛНР не реагируют на провокации ВСУ, поддерживают "режим тишины" и соблюдают Минские договоренности. Мы нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем. Но в случае обострения обстановки, Народная милиция ЛНР оставляет за собой право действовать решительно, в интересах защиты своих граждан",- подчеркнул Марочко.

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