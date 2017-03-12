На месте обстрела Стаханова в Луганской области

ВСУ выпустили за минувшие сутки 348 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил на брифинге представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"За прошедшие сутки противник 15 раз нарушил режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 348 мин и снарядов", — заявил Марочко.
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Спикер уточнил, что обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районе населенных пунктов Логвиново, Лозовое, Желобок, Фрунзе, Калиновка, Калиново, Алмазное, Веселогоровка, а также жилой сектор Стаханова.
"Отмечаю, что подразделения Народной милиции ЛНР не реагируют на провокации ВСУ, поддерживают "режим тишины" и соблюдают Минские договоренности. Мы нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем. Но в случае обострения обстановки, Народная милиция ЛНР оставляет за собой право действовать решительно, в интересах защиты своих граждан",- подчеркнул Марочко.