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    Вопрос выборов в Донбассе снят с повестки переговоров в Минске

    (обновлено: )42803
    По словам Ольги Айвазовской, с повестки дня, в том числе благодаря переговорам и позиции украинской стороны, сняты вопросы выборов, снят вопрос конституционных изменений.
    Ольга Айвазовская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Представитель Киева в политической подгруппе по Украине Ольга Айвазовская заявляет, что вопрос проведения выборов в Донбассе снят с повестки дня переговоров в Минске.

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    "На самом деле, переговорный процесс иногда намного сложнее в плане победы или измены, чем кажется. Потому что с повестки дня, в том числе благодаря переговорам и позиции украинской стороны, сняты вопросы выборов, снят вопрос конституционных изменений", – заявила Айвазовская в интервью  "5 каналу".

    Проведение местных выборов в Донбассе — один из ключевых этапов урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями. Власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР планировали провести выборы еще осенью 2015 года. Однако в октябре 2015 года после встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Париже власти республик согласились перенести местные выборы.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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