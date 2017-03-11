ЦИК Южной Кореи объявил о проведении досрочных выборов

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. ЦИК Южной Кореи объявил о проведении президентских выборов не позднее 9 мая, сообщает агентство Рейтер.

По данным издания, председатель ЦИК подчеркнул, что выборы будут справедливыми и свободными. Как сообщается, он выразил обеспокоенность, что политические разногласия могут привести к "слишком накаленной" атмосфере в преддверии голосования и призвал население преодолеть "конфликт" и принять участие в выборах.

Накануне Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе, вынесенный парламентом страны 9 декабря прошлого года на фоне крупнейшего коррупционного скандала. Поводом для импичмента Пак Кын Хе стала попавшая в прессу информация о том, что она позволяла вмешиваться в государственные дела своей ближайшей подруге по имени Цой Сун Силь, как утверждается, вплоть до решения кадровых вопросов.

Смотрите также: Масштабные столкновения в Сеуле, число жертв продолжает расти

На предстоящих досрочных выборах за пост президента, как ожидается, будут бороться бывший председатель Демократической партии Мун Чжэ Ин, лидирующий в популярности по опросам общественного мнения. На прошлых выборах президента он выдвигался от оппозиции и проиграл Пак Кын Хе с небольшим отрывом.

За ним в рейтингах следуют губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон и мэр города Соннам Ли Чжэ Мён, а также Ан Чхоль Су из "Народной партии".

Читайте также: Украина живет в режиме "крадущийся Майдан". Экспертные итоги недели

В Южной Корее также называли возможным кандидатом в президенты бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который, в конце концов, отказался баллотироваться на пост главы государства, отставая в рейтингах от Мун Чжэ Ина.