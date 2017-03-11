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    В мире

    ЦИК Южной Кореи объявил о проведении досрочных выборов

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    Председатель ЦИК, выразил обеспокоенность, что политические разногласия могут привести к "слишком накаленной" атмосфере в преддверии голосования и призвал население преодолеть "конфликт" и принять участие в выборах.
    Флаг Южной Кореи
    flickr.com/ Jonathan Tommy

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. ЦИК Южной Кореи объявил о проведении президентских выборов не позднее 9 мая, сообщает агентство Рейтер.

    По данным издания, председатель ЦИК подчеркнул, что выборы будут справедливыми и свободными. Как сообщается, он выразил обеспокоенность, что политические разногласия могут привести к "слишком накаленной" атмосфере в преддверии голосования и призвал население преодолеть "конфликт" и принять участие в выборах.

    Пак Кын Хе
    REUTERS Jeon Heon-Kyun
    Впервые президент Южной Кореи отстранен из-за импичмента

    Накануне Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе, вынесенный парламентом страны 9 декабря прошлого года на фоне крупнейшего коррупционного скандала. Поводом для импичмента Пак Кын Хе стала попавшая в прессу информация о том, что она позволяла вмешиваться в государственные дела своей ближайшей подруге по имени Цой Сун Силь, как утверждается, вплоть до решения кадровых вопросов.

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    На предстоящих досрочных выборах за пост президента, как ожидается, будут бороться бывший председатель Демократической партии Мун Чжэ Ин, лидирующий в популярности по опросам общественного мнения. На прошлых выборах президента он выдвигался от оппозиции и проиграл Пак Кын Хе с небольшим отрывом.

    За ним в рейтингах следуют губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон и мэр города Соннам Ли Чжэ Мён, а также Ан Чхоль Су из "Народной партии".

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    В Южной Корее также называли возможным кандидатом в президенты бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который, в конце концов, отказался баллотироваться на пост главы государства, отставая в рейтингах от Мун Чжэ Ина.

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