Стычки между сторонниками экс-президента и полицией произошли в Сеуле

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Столкновения между сторонниками отстраненного от власти президента Пак Кын Хе и полицией произошли в Сеуле после объявления решения Конституционного суда, признавшего правомочным импичмент главы государства, сообщает агентство Киодо.

Два митинга – сторонников и противников Пак Кын Хе – проходили в южнокорейской столице в ожидании решения суда, который должен был или оставить президента в должности, или утвердить ее импичмент. После объявления решения, которое транслировалось на больших экранах по телеканалам, полиция опасалась столкновений между участниками митингов. Однако, как сообщила телекомпания NHK, сторонники президента набросились на представителей СМИ, попытались избить корреспондентов, разбить камеры. Телекамеры NHK показали, как полиция останавливает нападающих. О пострадавших не сообщается.

Пак Кын Хе стала первым президентом Южной Кореи, отстраненным от должности в результате импичмента. В пятницу Конституционный суд утвердил решение об импичменте президента в связи с коррупционным скандалом. Импичмент был объявлен парламентом 9 декабря прошлого года.

Несмотря на подозрения в соучастии по нескольким делам коррупционного скандала, который привел к импичменту, прокуратура не могла возбудить уголовного дела против Пак Кын Хе в виду ее президентской неприкосновенности. Теперь, после того как она оставит свой пост, нельзя исключить того, что следствие проявит к ее персоне повышенный интерес.

За признание импичмента правомочным проголосовали все восемь судей. По закону, новые выборы президента пройдут в течение 60 дней.

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С осени прошлого года в Южной Корее разгорелся коррупционный скандал вокруг Цой Сун Силь — лучшей подруги президента страны. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.

После ареста Цой Сун Силь возникли подозрения, что коррупционные схемы и давление на крупный бизнес происходили с ведома президента. В начале декабря Пак Кын Хе был объявлен импичмент. Сейчас исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хван Гё Ан.