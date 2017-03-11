Масштабные столкновения в Сеуле, число жертв продолжает расти

Три человека погибли в столкновениях после того, как Конституционный суд Южной Кореи подтвердил правомочность импичмента президента, сообщило агентство Ренхап.

Третий человек скончался утром в больнице от полученных накануне ранений. Точная причина смерти уточняется. В пятницу сообщалось о двух погибших в результате столкновений. По всей видимости, они принадлежат к сторонникам президента, возмущенным решением суда.

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Столкновения произошли, когда сторонники бывшего президента, недовольные решением суда, попробовали ворваться в здание. Кроме того, часть протестующих, вооруженная палками и обрезками труб, набросилась на журналистов, ожидавших решения у здания суда.

Как сообщило агентство Киодо, ранения получили десять журналистов. Среди протестующих ранено около 70 человек.

Два митинга – сторонников и противников Пак Кын Хе – проходили в южно-корейской столице в ожидании решения суда, который должен был или оставить президента в должности, или утвердить ее импичмент. После объявления решения, которое транслировалось на больших экранах по телеканалам, полиция опасалась столкновений между участниками митингов.

Пак Кын Хе стала первым президентом Южной Кореи, отстраненным от должности по импичменту. В пятницу Конституционный суд утвердил решение об импичменте президента в связи с коррупционным скандалом. Импичмент был объявлен парламентом 9 декабря прошлого года. В течение 60 дней, начиная с сегодняшнего дня, в стране пройдут выборы нового президента.