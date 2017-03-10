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    Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе

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    Поводом для импичмента Пак Кын Хе стала попавшая в прессу информация о том, что она позволяла вмешиваться в государственные дела своей ближайшей подруге по имени Цой Сун Силь. В течение 60 дней в стране должны быть проведены досрочные выборы.
    Пак Кын Хе
    REUTERS Kim Hong-Ji

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента, вынесенный парламентом страны 9 декабря прошлого года на фоне крупнейшего коррупционного скандала.

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    Решение КС было объявлено в пятницу в прямом эфире южнокорейского телеканала YTN. Все восемь судей Конституционного суда проголосовали в поддержку решения парламента.

    Теперь Пак Кын Хе будет окончательно отстранена от управления государством, а в течение 60 дней должны быть проведены досрочные президентские выборы. Если бы не импичмент, то срок полномочий президента должен был истечь в феврале 2018 года, а выборы должны были состояться 20 декабря этого года.

    Поводом для импичмента Пак Кын Хе стала попавшая в прессу информация о том, что она позволяла вмешиваться в государственные дела своей ближайшей подруге по имени Цой Сун Силь, как утверждается, вплоть до решения кадровых вопросов.

    В настоящее время Цой Сун Силь находится под арестом, ее обвиняют в том, что под прикрытием связей с президентом она "выкачивала" крупные суммы денег у корпораций Южной Кореи.

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    Обязанности главы государства пока выполняет премьер-министр страны Хван Гё Ан.

    На предстоящих досрочных выборах за пост президента, как ожидается, будут бороться бывший председатель Демократической партии Мун Чжэ Ин, лидирующий в популярности по опросам общественного мнения. На прошлых выборах президента он выдвигался от оппозиции и проиграл Пак Кын Хе с небольшим отрывом.

    За ним в рейтингах следуют губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон и мэр города Соннам Ли Чжэ Мён, а также Ан Чхоль Су из "Народной партии".

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    В Южной Корее также называли возможным кандидатом в президенты бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который, в конце концов, отказался баллотироваться на пост главы государства, отставая в рейтингах от Мун Чжэ Ина.

    В 2004 году парламент Республики Корея также объявил импичмент тогдашнему президенту Но Му Хёну, однако Конституционный суд восстановил его полномочия.

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