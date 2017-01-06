Япония отзывает посла из Сеула из-за памятника "женщинам для утешения"

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Японские власти временно отзывают своего посла из Сеула (Южная Корея) в связи с символическим памятником так называемым "женщинам для утешения", который был установлен в южнокорейском Пусане напротив генерального консульства Японии.

Памятник был установлен в конце декабря представителями общественной организации в годовщину заключения соглашения между Южной Кореей и Японией, которая должна выплатить для возмещения ущерба "женщин для утешения" 1 миллиард иен (около 8,6 миллиона долларов).

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"Правительство Японии находит эту ситуацию достойно сожаления в крайней степени", — заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, слова которого приводит агентство Франс Пресс. Кроме временного отзыва посла он также объявил о дополнительных мерах, в частности, о замораживании экономических переговоров на высшем уровне.

Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Юго-Восточной армии во время войны. Японское правительство, заключившее соглашение с Южной Кореей для восстановления отношений, в которых в последние годы наблюдалось охлаждение, в то же время настаивает на том, что не обнаружило документов и свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время Второй мировой войны со стороны японской армии или администрации.