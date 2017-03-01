КНДР в ответ на учения Сеула и США пообещала укрепить ядерный потенциал

JUNG YEON-JE / AFP

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости, Ксения Нака Украина. Северная Корея считает начавшиеся в среду совместные учения военных Южной Кореи и США проявлением враждебной политики и обещает "укреплять оборонный потенциал, в центре которого стоят ядерные вооружения". Газета "Нодон синмун" вышла в среду с передовой статьей, посвященной этой теме.

"Пока США не прекратят враждебную политику, мы пришпорим укрепление обороны, в центре которой стоит ядерное вооружение, и усиление способности нанести превентивный удар", — цитирует газету японская телекомпания NHK.

Также в среду северокорейские СМИ сообщили о смотре одной из военных частей лидером страны Ким Чен Ыном и разместили соответствующее фото. Северокорейский лидер призвал превратить оборонную систему страны "в несокрушимую крепость, способную одним ударом стереть в порошок любую атаку врага" и "готовую нанести удар и уничтожить врага в случае его неожиданного появления".

Дата проведения смотра не указана, но в Японии появление одновременно двух воинственных заявлений рассматривают как реакцию Пхеньяна на начавшиеся в среду совместные учения Южной Кореи и США.

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Учения Foal Eagle начались 1 марта и продлятся до конца апреля. С 13 марта будут проходить также командные учения Key Resolve с использованием систем компьютерного моделирования военных действий. По данным агентства Рёнхап, США планируют задействовать в учениях в Южной Корее авианосец Carl Vinson, истребители F-35, а также стратегические бомбардировщики B-1B и B-52.

Весной прошлого года штабные учения Key Resolve и Foal Eagle проходили с участием 300 тысяч военнослужащих Южной Кореи и 17 тысяч американских солдат.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает КНДР главной угрозой для США, сообщил журналистам во вторник высокопоставленный представитель Белого дома. По мнению Трампа, Северная Корея является "наибольшей непосредственной угрозой", сообщил представитель американской администрации.