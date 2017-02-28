Убийство Ким Чен Нама: был ли "след КНДР" и химическое оружие

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Дмитрий Верхотуров, для РИА Новости Украина

Отравление Ким Чен Нама боевым отравляющим веществом VX придало загадочному убийству совершенно новое политическое звучание. Стал обсуждаться вопрос: означает ли использование VX в этом деле наличие в КНДР запасов химического оружия? Во всяком случае, AP ссылается на южнокорейских военных, утверждающих, что якобы в КНДР имеется 5 тысяч тонн отравляющих веществ.

В связи с этим вспоминается пример Ирака, который в 2003 году обвиняли в производстве и накоплении химического оружия. Это стало основанием для военной операции против Ирака, завершившейся свержением Саддама Хусейна. Однако в итоге химоружия в Ираке обнаружено не было, а независимое расследование сэра Джона Чилкота (Sir John Chilcot), президента независимого аналитического центра The Police Foundation, занимающегося изучением деятельности британской полиции, показало, что доклад британской разведки был сфальсифицирован.

Применение VX в малазийском аэропорту не может служить прямым доказательством наличия химического оружия у КНДР. Ведь летальная доза VX при воздействии на кожные покровы человека составляет всего 100 микрограммов или 0.0001 грамма на килограмм веса. Если, допустим, вес Ким Чен Нама составлял 100 кг, то токсичной для него дозой был всего 0,01 грамм. О незначительности дозы VX говорит и тот факт, что, кроме Ким Чен Нама, больше никто не пострадал, в том числе и непосредственные исполнители убийства, а малазийские эксперты определили вещество далеко не сразу. Такая малая доза отравляющего вещества вполне могла быть получена в лабораторных условиях.

Методику синтеза VX, как и других отравляющих веществ, можно без труда найти в специальной литературе и опубликованных патентах. Имея химическое образование и опыт лабораторной работы, с помощью необходимого оборудования и реактивов небольшое количество VX, достаточное для отравления одного человека, реально получить в лаборатории.

О возможностях подпольных лабораторий говорит хотя бы тот факт, что зарин, который члены "Аум Синрикё" использовали для газовой атаки в токийском метро, был получен ими самостоятельно. Так что, увязывать использование боевого отравляющего вещества в частном случае с наличием его у государства как минимум не корректно.

Сам выбор места и VX в качестве орудия убийства говорит о том, что организаторы, скорее всего, не имели ресурсов и агентов, чтобы отследить перемещения Ким Чен Нама и устроить покушение в более безопасном для них месте. Аэропорт был единственным пунктом, где можно было приблизиться к Ким Чен Наму. Но пронести туда оружие практически невозможно, а токсичный VX можно растворить, например, в ацетоне, залить в бутылочку из-под духов и без малейших подозрений пронести в аэропорт.

Это обстоятельство наводит на мысль, что убийство организовано теми, кто ограничен в ресурсах, но страстно желает повлиять на корейскую политику, например, спровоцировать военный конфликт двух Корей.

Если задаваться вопросом о том, кому это выгодно, то первые выгодоприобретатели от этого громкого убийства – враги КНДР. Влияние на северокорейскую политику Ким Чен Нама было ничтожным. Изредка он критически высказывался против режима и говорил о необходимости экономических реформ в КНДР, но явно не претендовал на роль лидера этой страны и даже не собирался туда возвращаться.

О его образе жизни – плейбоя и любителя азартных игр, который жил в китайском Макао, большинство северокорейцев просто не знало. Поэтому версия о причастности Пхеньяна к убийству Ким Чен Нама допустимая, но далеко не единственная. И хотя любые заявления Пхеньяна о том, что это бред, разбиваются о репутацию этой страны, поддерживать шумиху вокруг этого дела с намеками на причастность КНДР и тем более на ее запасы химического оружия, безосновательно и опасно. Это может привести к серьезному конфликту.

Подтвердить или опровергнуть подозрения на участие в этом деле Пхеньяна могут подкреплённые фактами показания задержанных. Впрочем, неизвестные организаторы могли запросто использовать их втёмную, зная, что лица исполнителей убийства попадут в камеры наблюдения.