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    Полиция определила вещество, которым был отравлен Ким Чен Нам

    Тема:

    Убийство брата Ким Чен Ына (19)

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    Согласно пресс-релиза малазийской полиции, химическое вещество было определено как "VX nerve agent" – отравляющее вещество нервно-паралитического действия.
    Ким Чен Нам
    TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

    КИЕВ, 24 фев – РИА Новости Украина. Полиция установила вещество, с помощью которого был убит Ким Чен Нам – брат лидера КНДР Ким Чен Ына, — это отправляющее вещество нервно-паралитического действия (VX Nerve Agent), которое является химическим оружием.

    Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама думали, что участвуют в ТВ-шоу
    Канал euronews на Youtube
    Подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама думала, что участвует в шоу

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    "Малазийская полиция получила предварительные итоги анализов из химического департамента относительно недавней смерти гражданина Северной Кореи", — говорится в пресс-релизе малайзийской полиции.

    Центр анализа химического оружия департамента полиции провел анализы проб, взятых со слизистой оболочки глаза и лица умершего.

    "Химическое вещество было определено как "VX nerve agent" – отравляющее вещество нервно-паралитического действия", — говорится в пресс-релизе малазийской полиции.

    Полиция также сообщает, что это вещество относится к химическому оружию.

    Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживает его семья. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления. Позднее в рамках расследования были задержаны несколько человек.

    По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Южнокорейская пресса со ссылкой на экспертов не исключала, что в ходе нападения могло быть использовано высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия.

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