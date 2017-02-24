Полиция определила вещество, которым был отравлен Ким Чен Нам

TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

КИЕВ, 24 фев – РИА Новости Украина. Полиция установила вещество, с помощью которого был убит Ким Чен Нам – брат лидера КНДР Ким Чен Ына, — это отправляющее вещество нервно-паралитического действия (VX Nerve Agent), которое является химическим оружием.

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"Малазийская полиция получила предварительные итоги анализов из химического департамента относительно недавней смерти гражданина Северной Кореи", — говорится в пресс-релизе малайзийской полиции.

Центр анализа химического оружия департамента полиции провел анализы проб, взятых со слизистой оболочки глаза и лица умершего.

"Химическое вещество было определено как "VX nerve agent" – отравляющее вещество нервно-паралитического действия", — говорится в пресс-релизе малазийской полиции.

Полиция также сообщает, что это вещество относится к химическому оружию.

Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживает его семья. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления. Позднее в рамках расследования были задержаны несколько человек.

По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Южнокорейская пресса со ссылкой на экспертов не исключала, что в ходе нападения могло быть использовано высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия.