У Ким Чен Ира было много детей. Кто на самом деле руководит КНДР?

РИА Новости Украина

В Южной Корее все чаще говорят о том, что сводная сестра Ким Чен Ына, Ким Сольсон, дочь Ким Чен Ира от брака с Ким Ёнсук, который состоялся по рекомендации Ким Ир Сена, обладает реальной властью в КНДР.

Начиная с 2013 года в Южной Корее начали появляться слухи о том, что Ким Сольсон, которая старше сводного брата на 11 лет, на момент перехода к нему власти стояла в центе руководства страной, и такое распределение властных полномочий между сестрой и братом было запланировано и подготовлено еще при жизни их отца, Ким Чен Ира, пишет Sputnik.

Директор исследовательского центра стратегии и объединения Института Седжона Чон Сонджан (Cheong Seong-Chang), выступая с докладом "Оценка руководства Ким Чен Ына" на конференции в университете Корё, высказался следующую мысль: "По сообщению проверенных источников, правдивым представляется мнение о том, что в системе руководства КНДР "на любое решение руководителя требуется одобрение старшей сестры".

В 2013 году еженедельник "Sisain" писал: "Ким Чен Ир высоко оценивал способности дочери, которая получила образование в сфере высоких технологий, и доверил ей руководить всей сферой IT КНДР, включая интернет, хакерский отдел и т.д."

Сообщалось, что тогда с помощью развития компьютерных технологий в стране Ким Чен Ир пытался компьютеризировать систему управления ресурсами, относящуюся к высшему органу управления экономикой, и с его помощью вскрывать и препятствовать фактам коррупции в среде высшего военного руководства.

В мае 2002 в Пхеньяне в качестве спецпосланника побывала Пак Кынхе, которая была тогда депутатом Национальной Ассамблеи. Там она встречалась с Ким Чен Иром и Ким Сольсон, и ходят слухи, что несмотря на разницу в возрасте, женщины общались как сестры. Ходили разговоры о том, что Ким Чен Ир обещал в случае избрания Пак Кынхе президентом страны в 2002 г., передать бразды правления своей дочери, Ким Сольсон, однако Пак Кын Хе отказалась от выставления своей кандидатуры на тогдашних президентских выборах.

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Тогда источником этой информации стал перебежчик из КНДР, ставший на Юге руководителем Ценра стратегической информации о Северной Кореи (NKSIS), Ли Юнголь (Lee Yungeol). В то время Чон Сонджан скептически относился к этой информации, считая, что "в статье очень много фантазий". "Трудно поверить, что Ким Сонсоль обладала большей властью, чем Чан Сонтхэк, и я впервые слышу, что она является специалистом в компьютерных технологиях".

Теперь же Чон Сонджан изменил свое мнение: "Услышав несколько лет назад эту историю, я ей не верил, но впоследствии пообщавшись с заслуживающими доверие источниками, понял, что это действительно правда".

Есть и противоположное мнение, согласно которому все это не более, чем слухи. Ким Чон Бон, профессор университета Ханджун, бывший высокопоставленный сотрудник корейской разведки считает что "она обычная женщина, и из-за того, что она дочь и сестра руководителя страны, вывод может быть только один — она не голодает".

Ли Юнголь парировал Ким Чонбону: "Все это основано на различных и заслуживающих доверие источниках, в ближайшее время будет опубликована книга, посвященная этому вопросу". В этом его поддерживает Чон Сонджан: "Скоро мы все узнаем".

Из доклада Чон Сонджана стали известны и некоторые другие подробности, характеризующие изменение стиля руководства Северной Кореей с приходом к власти Ким Чен Ына. Он возобновил некоторые элементы руководства, присущие Ким Ир Сену, но забытые на период правления Ким Чен Ира. Так, традиционными вновь стали новогодние обращения руководителя, открытое и публичное сообщение о заседаниях Центрального военного комитета Партии.