Южная Корея намерена поднять вопрос о смерти Ким Чен Нама на заседаниях ООН

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бёнсе заявил, что поднимет вопрос о возможной причастности КНДР к смерти Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера на заседания ООН по правам человека и по разоружению, передает агентство Рёнхап.

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Ранее Южная Корея призвала КНДР признать свою причастность к смерти в Малайзии человека, которого называют братом северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Ситуация с соблюдением прав человека в Северной Корее и нарушение множества международных норм достигли весьма серьезной точки", — заявил министр в воскресенье по прибытии в Женеву, где в понедельник и вторник пройдет заседание Совета по правам человека и конференция ООН по разоружению.

По его словам, случай со смертью Ким Чен Нама стал новой гранью нарушений Пхеньяном прав человека.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоль скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, предположительно отравленный химическим веществом в результате нападения двух подозреваемых. Хотя полиция Малайзии пока не получила официальных подтверждений ни личности умершего, ни причины его смерти, с самого начала Южная Корея утверждала, что это Ким Чен Нам, старший брат Ким Чен Ына.