наверх
27.02.201707:26
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62+ 0.17
  • USD26.98+ 0.07
Рубрики
Ещё
    В мире

    Южная Корея намерена поднять вопрос о смерти Ким Чен Нама на заседаниях ООН

    Тема:

    Убийство брата Ким Чен Ына (21)

    4410
    По словам министра иностранных дел Южной Кореи Юна Бёнсе, ситуация с соблюдением прав человека в Северной Корее и нарушение множества международных норм достигли весьма серьезной точки.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бёнсе заявил, что поднимет вопрос о возможной причастности КНДР к смерти Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера на заседания ООН по правам человека и по разоружению, передает агентство Рёнхап.

    Ким Чен Ир
    RIA News Александр Поляков | Перейти в фотобанк
    У Ким Чен Ира было много детей. Кто на самом деле руководит КНДР?

    Смотрите также: Появилось видео с возможной убийцей Ким Чен Нама

    Ранее Южная Корея призвала КНДР признать свою причастность к смерти в Малайзии человека, которого называют братом северокорейского лидера Ким Чен Ына.

    "Ситуация с соблюдением прав человека в Северной Корее и нарушение множества международных норм достигли весьма серьезной точки", — заявил министр в воскресенье по прибытии в Женеву, где в понедельник и вторник пройдет заседание Совета по правам человека и конференция ООН по разоружению.

    По его словам, случай со смертью Ким Чен Нама стал новой гранью нарушений Пхеньяном прав человека.

    Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоль скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, предположительно отравленный химическим веществом в результате нападения двух подозреваемых. Хотя полиция Малайзии пока не получила официальных подтверждений ни личности умершего, ни причины его смерти, с самого начала Южная Корея утверждала, что это Ким Чен Нам, старший брат Ким Чен Ына.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Кейси Аффлек завоевал "Оскар" за главную роль в фильме "Манчестер у моря"
    "Оскар-2017". Награждение
    Надежда Савченко
    Савченко в Донецке
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты