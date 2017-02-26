Минздрав Малайзии: химвещество VX стало причиной смерти Ким Чен Нама

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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Эксперты-химики министерства здравоохранения Малайзии подтвердили предположение медиков при вскрытии тела Ким-Чен Нама — брата Ким Чен Ына, что опасное химическое вещество VX стало причиной его смерти, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление министра здравоохранения Малайзии Субраманиама Сатхасивама.

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Ранее полиция установила, что на пробах, взятых со слизистой оболочки глаза и лица скончавшегося Ким Чен Нама было обнаружено отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX Nerve Agent, которое является химическим оружием.

"Химическое вещество стало причиной очень серьезного паралича, который привел к смерти в очень короткое время", — сказал малайзийский министр, отметив, что вещество VX в больших дозах приводит к быстрой смерти человека.

Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживает его семья. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления. Позднее в рамках расследования были задержаны несколько человек.

По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Южнокорейская пресса со ссылкой на экспертов не исключала, что в ходе нападения могло быть использовано высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия.