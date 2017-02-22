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    Малайзия просит КНДР передать подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама

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    Как сообщил представитель малайзийской полиции, четверо из подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына уже покинули страну и прибыли в Пхеньян.
    Ким Чен Нам. Архивное фото
    STR / JAPAN POOL VIA JIJI PRESS / AFP

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Власти Малайзия запросили у властей КНДР передать четырех подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, сообщил представитель малайзийской полиции.

    Кадры нападения на Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура. Видео
    Канал News Video Waves на Youtube
    Момент покушения на Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура

    По его словам, четверо из подозреваемых покинули страну и прибыли в Пхеньян.

    "Мы просим власти КНДР содействовать передачи их нам для завершения расследования", — приводит слова представителя полиции агентство Bernama.

    Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживает его семья. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления. Позднее в рамках расследования были задержаны несколько человек.

    По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Южнокорейская пресса со ссылкой на экспертов не исключает, что в ходе нападения могло быть использовано высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия.

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