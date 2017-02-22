Малайзия просит КНДР передать подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама

STR / JAPAN POOL VIA JIJI PRESS / AFP

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Власти Малайзия запросили у властей КНДР передать четырех подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, сообщил представитель малайзийской полиции.

По его словам, четверо из подозреваемых покинули страну и прибыли в Пхеньян.

"Мы просим власти КНДР содействовать передачи их нам для завершения расследования", — приводит слова представителя полиции агентство Bernama.

Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживает его семья. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления. Позднее в рамках расследования были задержаны несколько человек.

По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Южнокорейская пресса со ссылкой на экспертов не исключает, что в ходе нападения могло быть использовано высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия.