Момент покушения на Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура

На видео некий мужчина в светлых джинсах и пиджаке, предположительно, Ким Чен Нам, подходит к информационному табло, где на него сзади нападает женщина. Она держит голову мужчины пару секунд, отпускает и скрывается в толпе.

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После этого мужчина подходит к сотрудникам полиции и показывает им на свое лицо. Затем он в сопровождении двух человек отправился в медпункт.

В понедельник, 13 февраля, в аэропорту Малайзии было совершено покушение на Ким Чен Нама. Покушение было совершено перед его вылетом в Макао, где проживают члены его семьи. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.

Видео размещено в интернете на канале News Video Waves на Youtube.