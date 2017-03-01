Трамп считает КНДР главной угрозой США

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает КНДР главной угрозой для США, сообщил журналистам во вторник высокопоставленный представитель Белого дома.

По мнению Трампа, КНДР является "наибольшей непосредственной угрозой", сообщил представитель американской администрации, которого цитирует телеканал CNN.

Трамп встречался в понедельник с членом госсовета Китая Ян Цзечи и призвал его "работать по Северной Корее", уточнил телеканал.

В январе 2016 года КНДР провела четвертые испытания ядерного оружия, а в феврале запустила ракету, которая способна, по некоторым оценкам, поражать цели на расстоянии до 12 тысяч километров. В ответ СБ ООН и ряд отдельных стран приняли разного рода санкции, призванные заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Испытания ракет Пхеньян продолжил и после прихода к власти в США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что, согласно данным опросов, большинство американцев считают РФ угрозой США.