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    В мире

    Трамп считает КНДР главной угрозой США

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (264)

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    Как сообщил представитель американской администрации, Дональд Трамп в понедельник встречался с членом госсовета Китая Ян Цзечи и призвал его "работать по Северной Корее".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает КНДР главной угрозой для США, сообщил журналистам во вторник высокопоставленный представитель Белого дома.

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    По мнению Трампа, КНДР является "наибольшей непосредственной угрозой", сообщил представитель американской администрации, которого цитирует телеканал CNN.

    Трамп встречался в понедельник с членом госсовета Китая Ян Цзечи и призвал его "работать по Северной Корее", уточнил телеканал.

    В январе 2016 года КНДР провела четвертые испытания ядерного оружия, а в феврале запустила ракету, которая способна, по некоторым оценкам, поражать цели на расстоянии до 12 тысяч километров. В ответ СБ ООН и ряд отдельных стран приняли разного рода санкции, призванные заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Испытания ракет Пхеньян продолжил и после прихода к власти в США Дональда Трампа.

    Ранее сообщалось, что, согласно данным опросов, большинство американцев считают РФ угрозой США. 

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