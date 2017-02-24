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    В мире

    КНДР продолжит наращивать ядерный потенциал, если США не изменят курс

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (263)

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    Согласно заявлению ЦК Трудовой партии Кореи, пока политика США в отношении Кореи не изменится и не будет прекращена опасная шумиха, КНДР будет и впредь укреплять оборонительную военную мощь, прежде всего, ядерные вооружения.
    КНДР. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Северная Корея призвала США изменить свой курс в отношении Пхеньяна, в противном случае она будет вынуждена наращивать ядерный потенциал, пишет в пятницу центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун".

    КНДР испытала баллистическую ракету
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    Запуск КНДР баллистической ракеты

    "Пока политика США в отношении Кореи не изменится и не будет прекращена против нас опасная шумиха, мы будем и впредь укреплять оборонительную военную мощь, прежде всего, ядерные вооружения", — отмечает орган ЦК Трудовой партии Кореи.

    Газета призывает США "хорошо подумать и сделать стратегический выбор". "Это выгодно и для самих Соединенных Штатов", — подчеркивает "Нодон синмун".

    КНДР уже давно настаивает на нормализации отношений с США и подписании мирного договора между двумя странами, однако в Вашингтоне до сих пор отказывались даже обсуждать такую возможность.

    Соединенные Штаты на постоянной основе содержат свыше 28 тысяч военнослужащих на юге Корейского полуострове и поставляют вооружения Сеулу для защиты от "угрозы с Севера". Со своей стороны КНДР ссылается на угрозу со стороны США и форсирует развитие ядерной и ракетной программ, несмотря на санкции СБ ООН.

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    КНДР испытала баллистическую ракету среднего радиуса действия "Пуккыксон-2" ("Полярная звезда-2"). Северокорейские СМИ назвали испытание успешным. После пуска баллистической ракеты КНДР США вместе с Японией и Южной Кореей потребовали проведения экстренных консультаций в Совете Безопасности ООН.

    Члены СБ ООН посчитали запуски баллистических ракет, осуществленные, серьёзным нарушением международных обязательств КНДР по шести резолюциям Совета Безопасности.

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