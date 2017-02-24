КНДР продолжит наращивать ядерный потенциал, если США не изменят курс

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Северная Корея призвала США изменить свой курс в отношении Пхеньяна, в противном случае она будет вынуждена наращивать ядерный потенциал, пишет в пятницу центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун".

"Пока политика США в отношении Кореи не изменится и не будет прекращена против нас опасная шумиха, мы будем и впредь укреплять оборонительную военную мощь, прежде всего, ядерные вооружения", — отмечает орган ЦК Трудовой партии Кореи.

Газета призывает США "хорошо подумать и сделать стратегический выбор". "Это выгодно и для самих Соединенных Штатов", — подчеркивает "Нодон синмун".

КНДР уже давно настаивает на нормализации отношений с США и подписании мирного договора между двумя странами, однако в Вашингтоне до сих пор отказывались даже обсуждать такую возможность.

Соединенные Штаты на постоянной основе содержат свыше 28 тысяч военнослужащих на юге Корейского полуострове и поставляют вооружения Сеулу для защиты от "угрозы с Севера". Со своей стороны КНДР ссылается на угрозу со стороны США и форсирует развитие ядерной и ракетной программ, несмотря на санкции СБ ООН.

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КНДР испытала баллистическую ракету среднего радиуса действия "Пуккыксон-2" ("Полярная звезда-2"). Северокорейские СМИ назвали испытание успешным. После пуска баллистической ракеты КНДР США вместе с Японией и Южной Кореей потребовали проведения экстренных консультаций в Совете Безопасности ООН.

Члены СБ ООН посчитали запуски баллистических ракет, осуществленные, серьёзным нарушением международных обязательств КНДР по шести резолюциям Совета Безопасности.