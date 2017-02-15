Финько о погибшем брате главы КНДР и его роли в политике

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Южнокорейские СМИ сообщили о том, что в аэропорту Малайзии убили брата главы Северной Кореи Ким Чен Нама. Якобы две женщины со специальными отравленными иглами напали на брата северокорейского правителя. По другой версии, которую также сообщают южнокорейские СМИ, его отравили каким-то платочком, также пропитанным ядом.

Пока официальной информации нет, а версий много. Первая версия — внутренняя. Не так давно северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо заявлял о том, что в КНДР растет недовольство властью, и целый ряд представителей элиты готовы задуматься о неком аналоге дворцового переворота. Поэтому есть версия, что могли устроить это убийство представители действующей власти. Другая версия — внешняя сила или, например, западные спецслужбы или Китай.

Какова из версий убийства брата главы КНДР наиболее вероятна, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько.

Как вы считаете, какими будут последствия от этого убийства для северокорейской политик?

— Дело в том, что любые сообщения такого рода, любые сообщения, которые ставят вопрос северокорейской политики, требуют очень осторожного отношения к себе. Потому что часто мировая общественность становится объектом распространения непроверенной информации.

Дело в том, что мы знаем, что сообщение агентства Рейтерс, которое подтвердило информацию о смерти Ким Чен Нама, но сначала было сообщение полицейского офицера Абула Азиза Али, который говорил о непроверенной, если я не ошибаюсь, личности.

То есть дело в том, что специфическая очень система политическая в Северной Корее, и любые сообщения должны очень тщательно проверяться, и не стоит никогда торопиться с выводами. И так же это может касаться и версий, если это случилось на самом деле — насильственная смерть Ким Чен Нама. Я думаю, что рано выражать любые версии.

Но каковы возможные последствия, если это произошло?

— Ну, это только конспирология. Дело в том, что такие серьезные авторитетные исследователи Кореи вроде, например, профессора Константина Асмолова, не считают, что сегодня Ким Чен Нам мог играть какую-то большую роль в дальневосточной политике.

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Его позиция… Иногда стремятся сделать вид, что это якобы диссидент был. Но если посмотреть на его книгу, то он выступает скорее как реалист, который считает, что неплохо было бы проводить реформы китайского толка в Северной Корее, однако это может привести к внутриполитической дестабилизации.

Ранее Антон Финько в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что от увеличения военного бюджета Японии американско-японский альянс только укрепится.