По делу об убийстве брата Ким Чен Ына задержан гражданин КНДР

КИЕВ, 18 фев – РИА Новости Украина, Жанна Манукян. Малайзийские полицейские арестовали четвертого подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, им оказался 47-летний гражданин КНДР, сообщает малазийская газета "Синчжоу Жибао" со ссылкой на источники.

По данным издания, полицейские в пятницу вечером арестовала в Куала-Лумпуре мужчину, который предположительно имеет отношение к убийству Ким Чен Нама. Сообщается, что подозреваемому 47 лет. Во время задержания при нем имелся паспорт гражданина КНДР. В настоящее время полиция проверяет его достоверность. Отмечается, что в паспорте у мужчины есть отметки о многократных визитах в Малайзию.

Кроме того, как пишет газета China Press, полиция распространила по всем полицейским участкам фотографии четырех мужчин, подозреваемых в убийстве, объявив их в розыск.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух женщин по подозрению в убийстве, 29-летнюю гражданку Вьетнама и 25-летню гражданку Индонезии, а после 26-летнего гражданина Малайзии, который являлся молодым человеком индонезийки.

В понедельник, 13 февраля, в аэропорту Малайзии было совершено покушение на Ким Чен Нама. Покушение было совершено перед его вылетом в Макао, где проживают члены его семьи. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.

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Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления на такси. Южнокорейская разведка полагает, что предполагаемые преступницы еще не покинули территорию Малайзии. Японские специалисты в свою очередь заявили о поступившей информации, что подозреваемые в покушении могут быть уже мертвы. США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.

Как сообщил гонконгский портал "Дунфан" со ссылкой на малайзийскую полицию, вещество, которым был отравлен старший брат лидера КНДР, было гораздо токсичнее цианида.