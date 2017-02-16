КНДР назвала запуск ракеты мерой по "укреплению суверенитета"

JUNG YEON-JE / AFP

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Запуск баллистической ракеты "Пуккыксон-2" был мерой, направленной на укрепление безопасности Корейского полуострова, заявил посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун.

"Успешный испытательный запуск стратегической баллистической ракеты земля-земля "Пуккыксон-2", произошедший 12 февраля, является мерой, направленной на укрепление суверенитета страны, а также мира и безопасности Корейского полуострова в связи с усиливающейся ядерной угрозой, направленной на удушение КНДР со стороны США", — сказал Ким Хен Чжун на мероприятии, посвящённом 75-й годовщине со дня рождения Ким Чен Ира.

По словам посла, КНДР будет "в дальнейшем укреплять наш оборонный потенциал, укреплять ядерные силы пока будет продолжаться ядерная угроза и шантаж США".

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КНДР в воскресенье испытала баллистическую ракету среднего радиуса действия "Пуккыксон-2" ("Полярная звезда-2"). Северокорейские СМИ назвали испытание успешным. После пуска баллистической ракеты КНДР США вместе с Японией и Южной Кореей потребовали проведения экстренных консультаций в Совете Безопасности ООН.

Члены СБ ООН посчитали запуски баллистических ракет, осуществленные в минувшее воскресенье и 19 октября 2016 года, серьёзным нарушением международных обязательств КНДР по шести резолюциям Совета Безопасности.