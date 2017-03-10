Впервые президент Южной Кореи отстранен из-за импичмента

РИА Новости Украина

Пак Кын Хе стала первым президентом Южной Кореи, отстраненным от должности в результате процедуры импичмента, все восемь судей КС поддержали ее отставку. В 2004 году парламент Республики Кореи объявил импичмент тогдашнему президенту Но Му Хёну, однако КС восстановил его полномочия.

Поводом для импичмента Пак Кын Хе стала попавшая в прессу информация о том, что она позволяла вмешиваться в государственные дела своей ближайшей подруге по имени Цой Сун Силь, как утверждается, вплоть до решения кадровых вопросов.

В настоящее время Цой Сун Силь находится под арестом, ее обвиняют в том, что пользуясь дружбой с президентом, она "выкачивала" крупные суммы денег у корпораций Южной Кореи.

Читайте также: Новое "ракетное" обострение на Корейском полуострове и реакция в США

В ожидании решения Конституционного суда сторонники и противники Пак Кын Хе проводили в пятницу митинги в южнокорейской столице. Столкновения начались после объявления решения суда, когда недовольные сторонники экс-президента попробовали ворваться в здание. На охрану здания КС и других государственных учреждений направлены более 20 тысяч полицейских, сообщают РИА Новости.

Агентство Киодо сообщило, что группа сторонников Пак Кын Хе избила журналистов. Ранения получил фотограф агентства и еще несколько сотрудников японских и южнокорейских СМИ. Сообщается о гибели двух человек.

Премьер-министр Южной Кореи, исполняющий обязанности главы государства, призвал сторонников и противников Пак Кын Хе принять решение Конституционного суда и прекратить конфронтацию.

В пятницу Пак Кын Хе должна была покинуть официальную резиденцию, однако ее представитель заявил, что переезд пока невозможен из-за проблем с ее частными апартаментами. Обязанности главы государства в настоящее время исполняет премьер-министр Хван Гё Ан.

Досрочные президентские выборы должны быть проведены в течение 60 дней. Если бы не импичмент, то срок полномочий президента истекал в феврале 2018 года, а выборы должны были состояться 20 декабря этого года.

Агентство Рёнхап сообщило, что ЦИК Южной Кореи уже открыл регистрацию кандидатов в президенты на досрочных выборах. Согласно заявлению Центризбиркома, выборы намечены на начало мая.

За президентское кресло, как ожидается, будут бороться бывший председатель Демократической партии Мун Чжэ Ин, лидирующий по популярности в опросах общественного мнения. На прошлых выборах был кандидатом от оппозиции и проиграл Пак Кын Хе с небольшим отрывом.

За ним в рейтингах следуют губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон и мэр города Соннам Ли Чжэ Мён, а также Ан Чхоль Су из "Народной партии".

Возможным кандидатом называли и бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, однако он отказался баллотироваться на пост главы государства, отставая в рейтингах от Мун Чжэ Ина.