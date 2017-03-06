Новое "ракетное" обострение на Корейском полуострове и реакция в США

JUNG YEON-JE / AFP

РИА Новости Украина

Северная Корея в ночь на понедельник произвела четыре пуска баллистических ракет над Японским морем. Данных об ущербе пока не поступало, но три ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии, создав угрозу для воздушных и морских судов.

Власти Японии созвали уже два заседания совета по национальной безопасности, также утром в понедельник официальный Токио провел телефонные консультации с партнерами в Южной Корее и США.

Против запусков выступили не только традиционные союзники Японии в регионе и за его пределами, но и официальный Пекин, сообщают РИА Новости.

Пуски в КНДР неизвестных ракет были зафиксированы южнокорейскими военными в 7:36 утра (время местное). Агентство Рёнхап со ссылкой на заявление комитета начальников штабов Южной Кореи сообщило о том, что неизвестного типа ракеты были запущены в сторону Японского моря в окрестностях поселка Тончханни провинции Пхёнан-Пукто".

По данным агентства, не исключено, что это был испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14.

Нынешний пуск ракет в КНДР, как отмечают в Сеуле, совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений. При этом Генштаб Корейской народной армии предупреждал на прошлой неделе, что КНДР будет вынуждена пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.

В самом Пхеньяне пока никак не прокомментировали возможный запуск КНДР баллистических ракет, однако центральная партийная газета "Нодон синмун" заявила в понедельник, что власти страны намерены и впредь "укреплять оборонную мощь", а также "развивать средства самозащиты в соответствии с ядерным статусом страны".

Последний ракетный пуск был осуществлен Пхеньяном 12 февраля, тогда были проведены испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия.

По данным южнокорейских военных, ракеты пролетели через территорию КНДР и далее над Японским морем, преодолев расстояние в тысячу километров, при этом высказывалось предположение, что баллистические ракеты поднимались на высоту 260 километров.

Пока сообщений об ущербе от пусков ракет Пхеньяна не поступало. Однако в Токио уже заявили, что три из четырех ракет упали в исключительной экономической зоне Японии. Власти страны уже призвали партнеров отреагировать на действия Пхеньяна, глава японского МИД Фумио Кисида заявил утром в понедельник, что Токио настаивает на полном применении Китаем и другими странами санкций против КНДР. Речь идет о полном выполнении принятых ранее резолюций СБ ООН, в первую очередь – 2321.

Японские власти утром в понедельник провели два заседания совета нацбезопасности, при этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его правительство готово приложить усилия для защиты от новых "провокаций" Пхеньяна. Активные консультации ведутся Токио и с партнерами по региону и в рамках шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова. Кисида обсудил проблему с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, а также с южнокорейским коллегой Юн Бён Се, позже ожидаются телефонные контакты с Пекином и Москвой.

При этом в США решительно осудили ракетные пуски, призвав все страны воздействовать на КНДР для предотвращения возможных "дальнейших провокаций".

Китай, комментируя действия северокорейской стороны, заявил в понедельник, что выступает против действий Пхеньяна. В понедельник в МИД КНР заявили, что Пекин обсуждает с Вашингтоном визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Эксперты отмечают, что возможность визитов Тиллерсона в Китай и Южную Корею обсуждалась уже давно, однако официальное подтверждение его приезда в Китай совпало по времени с очередным витком обострения на Корейском полуострове.