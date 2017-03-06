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    Зарубежье

    Новое "ракетное" обострение на Корейском полуострове и реакция в США

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    По данным южнокорейских военных, ракеты пролетели через территорию КНДР и далее над Японским морем, преодолев расстояние в тысячу километров, при этом высказывалось предположение, что баллистические ракеты поднимались на высоту 260 километров.
    Флаг КНДР
    JUNG YEON-JE / AFP

    РИА Новости Украина

    Северная Корея в ночь на понедельник произвела четыре пуска баллистических ракет над Японским морем. Данных об ущербе пока не поступало, но три ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии, создав угрозу для воздушных и морских судов.

    Олег Жданов
    Голос Столицы
    Северная Корея и ее ракеты. Комментарий военного эксперта

    Власти Японии созвали уже два заседания совета по национальной безопасности, также утром в понедельник официальный Токио провел телефонные консультации с партнерами в Южной Корее и США.

    Против запусков выступили не только традиционные союзники Японии в регионе и за его пределами, но и официальный Пекин, сообщают РИА Новости.

    Пуски в КНДР неизвестных ракет были зафиксированы южнокорейскими военными в 7:36 утра (время местное). Агентство Рёнхап со ссылкой на заявление комитета начальников штабов Южной Кореи сообщило о том, что неизвестного типа ракеты были запущены в сторону Японского моря в окрестностях поселка Тончханни провинции Пхёнан-Пукто".

    По данным агентства, не исключено, что это был испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14.

    Нынешний пуск ракет в КНДР, как отмечают в Сеуле, совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений. При этом Генштаб Корейской народной армии предупреждал на прошлой неделе, что КНДР будет вынуждена пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.

    В самом Пхеньяне пока никак не прокомментировали возможный запуск КНДР баллистических ракет, однако центральная партийная газета "Нодон синмун" заявила в понедельник, что власти страны намерены и впредь "укреплять оборонную мощь", а также "развивать средства самозащиты в соответствии с ядерным статусом страны".

    Последний ракетный пуск был осуществлен Пхеньяном 12 февраля, тогда были проведены испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия.

    По данным южнокорейских военных, ракеты пролетели через территорию КНДР и далее над Японским морем, преодолев расстояние в тысячу километров, при этом высказывалось предположение, что баллистические ракеты поднимались на высоту 260 километров.

    КНДР испытала новый тип ракеты, который не удалось угадать США. Видео
    Канал NORTH KOREA TODAY на Youtube
    КНДР испытала новый тип ракеты, который не удалось угадать США

    Пока сообщений об ущербе от пусков ракет Пхеньяна не поступало. Однако в Токио уже заявили, что три из четырех ракет упали в исключительной экономической зоне Японии. Власти страны уже призвали партнеров отреагировать на действия Пхеньяна, глава японского МИД Фумио Кисида заявил утром в понедельник, что Токио настаивает на полном применении Китаем и другими странами санкций против КНДР. Речь идет о полном выполнении принятых ранее резолюций СБ ООН, в первую очередь – 2321.

    Японские власти утром в понедельник провели два заседания совета нацбезопасности, при этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его правительство готово приложить усилия для защиты от новых "провокаций" Пхеньяна. Активные консультации ведутся Токио и с партнерами по региону и в рамках шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова. Кисида обсудил проблему с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, а также с южнокорейским коллегой Юн Бён Се, позже ожидаются телефонные контакты с Пекином и Москвой.

    При этом в США решительно осудили ракетные пуски, призвав все страны воздействовать на КНДР для предотвращения возможных "дальнейших провокаций".

    Китай, комментируя действия северокорейской стороны, заявил в понедельник, что выступает против действий Пхеньяна. В понедельник в МИД КНР заявили, что Пекин обсуждает с Вашингтоном визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

    Эксперты отмечают, что возможность визитов Тиллерсона в Китай и Южную Корею обсуждалась уже давно, однако официальное подтверждение его приезда в Китай совпало по времени с очередным витком обострения на Корейском полуострове.

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