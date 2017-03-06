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    Южная Корея сообщила о пуске КНДР неизвестной ракеты

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (266)

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    Согласно заявлению Комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР в 7:36 (00:36 по Киеву) запустила неизвестного типа ракету в сторону Японского моря в окрестностях поселка Тончханни провинции Пхёнан-Пукто.
    Тестовый запуск баллистической ракеты Hwasong-10 земля-земля в КНДР. Архивное фото
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Южная Корея зафиксировала пуск в КНДР неизвестной ракеты, сообщило в понедельник агентство Рёнхап.

    КНДР испытала новый тип ракеты, который не удалось угадать США. Видео
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    КНДР испытала новый тип ракеты, который не удалось угадать США

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    "Сегодня Северная Корея в 7:36 (00:36 по Киеву) запустила неизвестного типа ракету в сторону Японского моря в окрестностях поселка Тончханни провинции Пхёнан-Пукто", — приводит агентство заявление Комитета начальников штабов Южной Кореи.

    По данным агентства, не исключено, что это был испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14.

    Нынешний пуск ракеты в КНДР, как отмечают в Сеуле, совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений. Генштаб Корейской народной армии предупреждал на прошлой неделе, что КНДР будет вынуждена пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.

    Как сообщалось ранее, 12 февраля Пхеньян провел испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия.

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