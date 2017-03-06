Южная Корея сообщила о пуске КНДР неизвестной ракеты

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Южная Корея зафиксировала пуск в КНДР неизвестной ракеты, сообщило в понедельник агентство Рёнхап.

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"Сегодня Северная Корея в 7:36 (00:36 по Киеву) запустила неизвестного типа ракету в сторону Японского моря в окрестностях поселка Тончханни провинции Пхёнан-Пукто", — приводит агентство заявление Комитета начальников штабов Южной Кореи.

По данным агентства, не исключено, что это был испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14.

Нынешний пуск ракеты в КНДР, как отмечают в Сеуле, совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений. Генштаб Корейской народной армии предупреждал на прошлой неделе, что КНДР будет вынуждена пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.

Как сообщалось ранее, 12 февраля Пхеньян провел испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия.