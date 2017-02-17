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    Празднование дня рождения Ким Чен Ира в Северной Корее

    Тема:

    Убийство брата Ким Чен Ына (15)

    (обновлено: )4411
    Руководитель КНДР в 1994-2011 годах Ким Чен Ир родился, согласно северокорейской историографии, 16 февраля 1942 года. В этом году празднования прошли на фоне известия об убийстве в Малайзии его старшего сына Ким Чен Нама.
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    В четверг, 16 февраля, в Северной Корее в очередной раз отметили день рождения бывшего лидера Ким Чен Ира.  

    Руководитель КНДР в 1994-2011 годах Ким Чен Ир родился, согласно северокорейской историографии, 16 февраля 1942 года в партизанском лагере на горе Пэктусан в уезде Самджиен на севере Кореи.

    Антон Финько
    РИА Новости Украина Юлия Червинская
    Финько о погибшем брате главы КНДР и его роли в политике

    По официальной биографии, в 1950-1960 годах Ким Чен Ир получил полное среднее образование в школе Пхеньяна. По данным некоторых исследователей, в 1950-1953 годах, во время Корейской войны, он находился в Китае, где учился в начальной школе. В 1961 году Ким Чен Ир вступил в Трудовую партию Кореи (ТПК).

    В 1980 году Ким Чен Ир был избран членом президиума Политбюро ЦК ТПК, секретарем ЦК, членом Центрального военного комитета партии.

    С февраля 1982 года по сентябрь 2003 года Ким Чен Ир был депутатом Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 7-11 созывов.

    В декабре 1991 года стал верховным главнокомандующим Корейской народной армией. В апреле 1992 года ему было присвоено звание маршала.

    В 1993 году Ким Чен Ир возглавил Комитет обороны КНДР. Полномочия главы этого комитета предусматривают руководство всеми политическими, военными, экономическими ресурсами страны.

    После смерти в июле 1994 года Ким Ир Сена, на закрытом пленуме ЦК ТПК было принято решение о передаче всей полноты власти в стране Ким Чен Иру. На пост генерального секретаря ТПК он был избран в 1997 году, после окончания трехлетнего траура.

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    Ким Чен Ир не стал занимать пост президента КНДР, объявив отца "вечным президентом".

    Лидер КНДР умер 17 декабря 2011 года, однако СМИ сообщили об этом только 19 декабря. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ир скончался в поезде во время поездки по стране от переутомления. Как сообщали иностранные СМИ, северокорейский лидер страдал от диабета и проблем с сердцем.

    В этом году празднование дня рождения Ким Чен Ира прошло на фоне известия об убийстве в Малайзии его старшего сына Ким Чен Нама

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