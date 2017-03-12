Парламентские выборы в Абхазии

В Абхазии в воскресенье, 12 марта, проходят выборы в парламент.

За места в однопалатном законодательном органе борются 137 кандидатов в 35 одномандатных избирательных округах. Из них 113 были выдвинуты инициативными группами, а 24 — от партий "Форум народного единства Абхазии" (шесть человек), "Амцахара" (семь человек), "Аинар" (восемь человек) и "Народный фронт за справедливость и развитие" (три человека). Если "Форум народного единства Абхазии" считается партией, на которую опираются власти, а "Амцахара" представляет оппозицию, то "Аинар" и "Народный фронт за справедливость и развитие" относят себя к центристским политическим силам.

Победившим в округе признается кандидат, набравший 50% плюс один голос. Если никто из кандидатов в округе не набирает более половины голосов, в течение двух недель ЦИК назначает второй тур. Повторные выборы должны пройти в течение двух месяцев со дня проведения первого тура. Выборы считаются состоявшимися при явке 25%. Всего в списки избирателей входит 131 тысяча 529 человек.

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