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    Парламентские выборы в Абхазии

    (обновлено: )33
    Парламентские выборы в Абхазии
    Парламентские выборы в Абхазии
    Парламентские выборы в Абхазии
    Парламентские выборы в Абхазии
    Парламентские выборы в Абхазии
    Парламентские выборы в Абхазии
    Парламентские выборы в Абхазии
    Парламентские выборы в Абхазии
    Парламентские выборы в Абхазии
    Женщина регистрируется в списке избирателей на избирательном участке №1 в Сухуме перед голосованием на парламентских выборах.
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    Парламентские выборы в Абхазии
    Женщина голосует на парламентских выборах на избирательном участке №1 в Сухуме.
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    Парламентские выборы в Абхазии
    Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия, пресс-секретарь ЦИК Абхазии Елена Лабахуа (слева) во время пресс-конференции, посвященной парламентским выборам.
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    Парламентские выборы в Абхазии
    Урна с бюллетенями проголосовавших на парламентских выборах на избирательном участке в Сухуме.
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    Парламентские выборы в Абхазии
    Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время голосования на парламентских выборах на избирательном участке №2 в Сухуме.
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    Парламентские выборы в Абхазии
    Мужчина у списка избирателей на избирательном участке №1 в Сухуме во время парламентских выборов.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Абхазии
    Женщина голосует на парламентских выборах на избирательном участке №1 в Сухуме.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Абхазии
    Сотрудница избирательного участка №1 в Сухуме ставит маркером отметку на пальце избирателя, проголосовавшего на парламентских выборах.
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    Женщина регистрируется в списке избирателей на избирательном участке №1 в Сухуме перед голосованием на парламентских выборах.

    В Абхазии в воскресенье, 12 марта, проходят выборы в парламент.

    За места в однопалатном законодательном органе борются 137 кандидатов в 35 одномандатных избирательных округах. Из них 113 были выдвинуты инициативными группами, а 24 — от партий "Форум народного единства Абхазии" (шесть человек), "Амцахара" (семь человек), "Аинар" (восемь человек) и "Народный фронт за справедливость и развитие" (три человека). Если "Форум народного единства Абхазии" считается партией, на которую опираются власти, а "Амцахара" представляет оппозицию, то "Аинар" и "Народный фронт за справедливость и развитие" относят себя к центристским политическим силам.

    Победившим в округе признается кандидат, набравший 50% плюс один голос. Если никто из кандидатов в округе не набирает более половины голосов, в течение двух недель ЦИК назначает второй тур. Повторные выборы должны пройти в течение двух месяцев со дня проведения первого тура. Выборы считаются состоявшимися при явке 25%. Всего в списки избирателей входит 131 тысяча 529 человек.

    Смотрите также: Выставка японских кукол в Киеве: Кличко, казак и борец сумо

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