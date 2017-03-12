Ждут спокойствия и конкуренции: в Абхазии выбирают парламент

РИА Новости Украина

Выборы в этот раз проводятся только на территории Абхазии. Победившим признается кандидат, набравший 50% плюс один голос. Если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, в течение двух недель ЦИК назначает второй тур. Повторные выборы должны пройти в течение двух месяцев со дня проведения первого тура.

Выборы считаются состоявшимися при явке 25%.

Выборы будут конкурентными и спокойными

В субботу президент Абхазии Рауль Хаджимба принимал у себя прибывающие одна за другой делегации международных наблюдателей. Он пообщался с представителями Госдумы и Совета Федерации РФ, Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, встретился с членами ЦИК РФ, обменялся мнениями с парламентариями Южной Осетии и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"Для нас немаловажная ситуация — формирование парламента шестого созыва. Это важная составляющая политической жизни, это процессы, очень важные для таких стран, как наши", — сказал Хаджимба, обращаясь к югоосетинской делегации.

"Это еще одно доказательство для всего мирового сообщества, насколько мы активны в строительстве демократического государства", — подчеркнул он.

Президент Абхазии выразил уверенность, что "выборы пройдут спокойно, без всяких эксцессов".

"Нам это не нужно. Нам выгодно было бы, чтобы нас принимали как государство, которое действительно, реально строит общество, которое нацелено на то, чтобы выстраивать добрососедские отношения в первую очередь с Россией и другими государствами", — отметил он, подчеркнув, что предвыборная кампания проходила открыто и все желающие имели возможность изложить свою позицию.

Член ЦИК РФ Василий Лихачев, также встречавшийся с Хаджимбой, выразил надежду, что выборы будут конкурентными и станут "серьезным шагом на пути к развитию межпартийной системы Абхазии".

Идейное однообразие

Каждого кандидата выдвигала инициативная группа не менее чем из пяти человек, либо политическая партия. Однако, по информации ЦИК, лишь 24 участника из 137 выдвинуты от партий. От "Форума народного единства Абхазии" — шесть человек, от "Амцахара" — семь, от "Аинар" — восемь и от "Народного фронта за справедливость и развитие" — три.

Выдвиженцами же от инициативных групп являются 113 кандидатов. Для регистрации кандидатом от инициативной группы желающим принять участие в выборах необходимо было собрать не менее 200 подписей жителей соответствующего избирательного округа.

Некоторые эксперты и действующие депутаты абхазского парламента признают, что прошедшая кампания была вялой ввиду прежде всего отсутствия инициативы и ярких идеологических различий у партий. Как указал координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков, в Абхазии "нет антироссийских или протурецких сил, нет борьбы между прозападными и пророссийскими силами, или тем более — прогрузинскими и пророссийскими".

"Все ориентированы на Россию", — подчеркнул он.

По мнению директора Института ЕАЭС Владимира Лепехина, у кандидатов "нет системных программ". А депутат Народного собрания Абхазии Ахра Бжания выразил мнение, что "дефицит экономической, политической, культурной мысли связан с недостатком развитой партийной системы".

Как отмечают эксперты, провластные кандидаты настроены на сохранение и укрепление действующей власти, но и оппозиционные партии идеологически ничем не отличаются.

"Они все за все хорошее и против всего плохого. Но договориться между собой они не могут", — указал Скаков.

Расстановка сил

В числе провластных кандидатов, поддерживающих партии "Форум народного единства Абхазии" и "Единая Абхазия", достаточно много бывших депутатов и людей, в целом пользующихся большим авторитетом в обществе. К ним можно в том числе отнести бывшего вице-премьера Шамиля Адзынбу и бывшего главу МВД Рауля Лолуа.

Скаков напомнил, что среди кандидатов можно выделить три основные оппозиционные группы. Первая — это люди, ориентированные на бывшего президента Александра Анкваба, который сам принимает участие в выборах. К этой группе, по мнению политолога, относится и бывший премьер-министр Леонид Лакербая, также выдвинувшийся кандидатом.

Вторая оппозиционная сила — это люди, поддерживающие партию "Амцахара". Такие кандидаты есть примерно в половине округов. По словам эксперта, в их числе бывший мэр Сухума Алиас Лабахуа, а также бывший кандидат в президенты, экс-глава Службы госбезопасности Абхазии Аслан Бжания.

Третья группа — это кандидаты, ориентированные на партию "Аинар" и непосредственно ее председатель Тенгиз Джопуа и один из ее лидеров Алмас Джапуа. Сторонники этой партии также выдвинулись примерно в половине из 35 округов.

"Примерно в половине округов, скорее всего, будет второй тур, так как будет острая борьба между кандидатами. Так что главная интрига в том, сколько будет мандатов у кандидатов, ориентированных на действующую власть, и сколько будет у оппозиции", — пояснил Скаков, отметив, что из-за разнородности и проблем во взаимопонимании оппозиция, скорее всего, так и не сможет объединить усилия.

Его мнение по поводу перспектив проведения второго тура в ряде округов разделил и Лепехин.

"Конечно, такие ситуации будут — в среднем выдвигается четыре кандидата на округ", — указал он.

По мнению Скакова, у действующей власти серьезные шансы получить большинство в парламенте.

"Думаю, что у власти есть все шансы получить примерно две трети мест в парламенте. Треть будут делить между собой "Аинар", "Амцахара" и группа, поддерживающая Анкваба", — считает политолог.

Выборы не повлияют на отношения с Россией

Независимо от исхода этих выборов, внутренняя и внешняя политика Абхазии, особенно в том, что касается отношений с Россией изменений не претерпит, пообещал в субботу Хаджимба.

"Независимо от состава парламента, ни внутренняя, ни внешняя политика Абхазии не поменяются", — сказал глава государства.

По его словам, абхазским властям "есть, что менять внутри страны".

"Многие темы достаточно важны для нашего маленького государства — это реформы, о которых мы говорим, но, к сожалению, мало пока делаем. Но не сомневаюсь в том, что отношения с нашим соседом, Россией, которая нас признала, которая способствует тому, чтобы мы стали явным государством, имели большие возможности, конечно, будут наращиваться", — добавил президент Абхазии.