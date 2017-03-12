В Луганске состоялась встреча украинских военнопленных и их родственников

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Родственники военнослужащих ВСУ, которых удерживают в самопровозглашенной Луганской народной республике, встретились со своими близкими в луганском СИЗО. Об этом заявила журналистам руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

В воскресенье днем родственники военнослужащих ВС Украины, удерживаемых в ЛНР в связи с конфликтом в Донбассе, прибыли в Луганск для встречи с близкими. Ранее Кобцева заявляла, что четверых находящихся в ЛНР военнопленных украинская сторона отказывается забирать и не вносит в списки на обмен.

"Сегодня в рамках гуманитарной миссии была предоставлена возможность родственникам лиц, которые удерживаются у нас в связи с конфликтом, пообщаться с ними лично", — заявила Кобцева после визита родственников военнопленных в СИЗО в Луганске.

Кобцева уточнила, что сложность была в том, чтобы найти данных людей, однако при помощи международных организаций это удалось сделать.

"Как вы сами видите, эмоции переполняют, и встреча с близким человеком многое значит… Мы рассчитываем на то, что та договоренность, которая неоднократно откладывалась (изначально правительство Украины было не заинтересовано в освобождении этих людей), что позиция изменится, и в рамках обмена "всех на всех", как соответствует минским договоренностям, обмен наконец-то состоится", — уточнила руководитель рабочей группы по обмену военнопленными.

Прибывший в составе делегации на встречу с племянником Александр Суслов заявил после визита о хороших условиях содержания военнопленных в ЛНР.

"Я был приятно удивлен, Олег (Олег Якунин, военнослужащий ВСУ, находящийся в плену в ЛНР — Ред.) вышел чистый, здоровый на свидание. Сказал, что это не курорт, но живут нормально… Надеется на быстрейшее возвращение домой", — сказал Суслов журналистам.

Все родственники военнопленных, прибывшие в ЛНР, выразили надежду на то, что в ближайшее время правительство Украины сделает все возможное для освобождения их близких.

Кобцева уточнила, что ни с кем из руководства республики родственники встречаться не будут и в понедельник утром покинут территорию ЛНР.

"Это гуманитарная миссия, никаких политических встреч, ничего не будет – это было инициировано именно как гуманитарная миссия. Чтобы люди приехали и увидели своих родственников", — пояснила она.