Названа причина смерти одного из основателей ДНР - СМИ

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Макович умер от опухоли головного мозга. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Народного совета ДНР.

Ранее о смерти Маковича РИА Новости сообщил источник в Народном совете ДНР.

Макович возглавил Народный совет ДНР 18 июля 2014 года. Он первый провозгласил Донецкую народную республику в зале заседаний дома правительства в апреле 2014 года. Впоследствии он вошел в состав временного правительства, затем стал заместителем председателя президиума Верховного совета ДНР. 18 июля 2014 года возглавил парламент.

"Сегодня в Донецке после длительной болезни умер Владимир Иванович Макович. Причиной смерти стала опухоль головного мозга, выявленная у него еще до начала событий на Донбассе. К сожалению, Владимир Иванович умер незадолго до проведения операции — проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков", — сказал представитель пресс-службы Народного совета ДНР.