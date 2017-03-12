Первые кадры после столкновения автобуса с толпой людей на Гаити

Число жертв столкновения автобуса с толпой людей на Гаити возросло до 38 человек, десятки пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей гражданской защиты.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило о 34 погибших и 15 пострадавших.

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По данным агентства, 34 человека погибли на месте, еще четверо скончались в больнице, сообщил представитель местных властей Фред Генри. "Как правило, водители, попавшие в подобного рода инцидента обычно не останавливаются, поскольку боятся расправы", — приводит агентство его слова.

Сообщалось, что на место прибыли сотрудники спасательных служб. Силы правопорядка пытались успокоить разъяренную инцидентом толпу. Некоторые свидетели аварии попытались поджечь автобус вместе с находившимися внутри людьми.