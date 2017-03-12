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    Первые кадры после столкновения автобуса с толпой людей на Гаити

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    Инцидент произошел в городе Гонаив на севере Гаити в воскресенье. Вначале автобус наехал на двух пешеходов, в результате чего один погиб и один пострадал, а затем попытался скрыться с места инцидента и въехал в группу музыкантов.
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    Число жертв столкновения автобуса с толпой людей на Гаити возросло до 38 человек, десятки пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей гражданской защиты.

    Ранее агентство Франс Пресс сообщило о 34 погибших и 15 пострадавших.

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    По данным агентства, 34 человека погибли на месте, еще четверо скончались в больнице, сообщил представитель местных властей Фред Генри. "Как правило, водители, попавшие в подобного рода инцидента обычно не останавливаются, поскольку боятся расправы", — приводит агентство его слова.

    Сообщалось, что на место прибыли сотрудники спасательных служб. Силы правопорядка пытались успокоить разъяренную инцидентом толпу. Некоторые свидетели аварии попытались поджечь автобус вместе с находившимися внутри людьми.

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