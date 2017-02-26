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    Новый Орлеан: автомобиль въехал в толпу людей

    (обновлено: )7510
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    www.dailymail.co.uk
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    www.dailymail.co.uk
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    www.dailymail.co.uk
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    foxnews.com
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    foxnews.com
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    foxnews.com
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
    foxnews.com

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    В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей

    По меньшей мере 50 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу людей, смотревших парад в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана, сообщает газета Mirror.

    "По меньшей мере 50 людей были ранены, десяток из них критически", — говорится в сообщении издания.

    Инцидент произошел в субботу вечером в центре города во время праздничного парадного шествия Krewe of Endymion.

    По данным местного телеканала WWL-TV, госпитализированы 21 человек, еще семь пострадавших отказались от госпитализации, самому юному из пострадавших три-четыре года. Телеканал отмечает, что пострадавших госпитализировали в семь различных медучреждений.

    Смотрите также: На месте наезда на прохожих в Гейдельберге

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