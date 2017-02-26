Новый Орлеан: автомобиль въехал в толпу людей

По меньшей мере 50 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу людей, смотревших парад в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана, сообщает газета Mirror.

"По меньшей мере 50 людей были ранены, десяток из них критически", — говорится в сообщении издания.

Инцидент произошел в субботу вечером в центре города во время праздничного парадного шествия Krewe of Endymion.

По данным местного телеканала WWL-TV, госпитализированы 21 человек, еще семь пострадавших отказались от госпитализации, самому юному из пострадавших три-четыре года. Телеканал отмечает, что пострадавших госпитализировали в семь различных медучреждений.

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