В Эфиопии под завалами на мусорной свалке погибли 46 человек

Ранее сообщалось о 35 погибших и 28 пострадавших.

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Свалка располагалась в пригороде более 50 лет. В последние годы мусор стали свозить в другое место, однако не так давно живущие в том районе фермеры опротестовали решение о создании новой свалки, мусор вновь стали свозить на окраину города, что и привело к обрушению.

В момент инцидента на территории свалки находились около 150 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Спасателям удалось извлечь живыми 37 человек, несколько десятков остаются под завалами.