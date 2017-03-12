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    На Гаити автобус въехал в толпу людей, 34 человека погибли - СМИ

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    Согласно информации представителей гражданской защиты, автобус въехал в толпу людей в городе Гонаив на севере Гаити. В результате на месте скончались 33 человека.
    Флаг Гаити. Архивное фото
    flickr.com/ abdallahh

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. На Гаити автобус въехал в толпу людей. В результате не менее 34 человек погибли, еще 15 ранены.

    Столкновение поезда и пассажирского автобуса в США. Видео
    Канал на Youtube Fox News
    Столкновение поезда и автобуса в США. Эвакуация пострадавших

    Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей гражданской защиты.

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    Инцидент произошел в городе Гонаив на севере Гаити. На месте скончались 33 человека. Подробности пока не приводятся.

    Ранее сообщалось, что в китайском аэропорту Чанша водитель не справился с управлением и влетел в толпу пассажиров. От удара несколько человек буквально разбросало по сторонам.

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