На Гаити автобус въехал в толпу людей, 34 человека погибли - СМИ

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. На Гаити автобус въехал в толпу людей. В результате не менее 34 человек погибли, еще 15 ранены.

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей гражданской защиты.

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Инцидент произошел в городе Гонаив на севере Гаити. На месте скончались 33 человека. Подробности пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что в китайском аэропорту Чанша водитель не справился с управлением и влетел в толпу пассажиров. От удара несколько человек буквально разбросало по сторонам.