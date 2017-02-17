Украина усилит охрану польских мест памяти после случаев вандализма

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Киев пообещал Варшаве усилить охрану и мониторинг польских мест памяти на территории Украины после ряда инцидентов, сообщил замминистра иностранных дел Польши Ян Джеджичак.

Украинская делегация парламентариев находится с визитом в Варшаве, они примут участие в ряде встреч, в том числе в польском сейме. В четверг они провели встречу с вице-спикером сейма Рышардом Терлецким, в ходе которой обсуждались в том числе исторические вопросы.

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"Мы очень рады сотрудничеству парламентариев, что дошло до такого визита. Очень важно искать взаимопонимание", — заявил во время брифинга в сейме Джеджичак, слова которого цитирует агентство PAP.

Замглавы польского МИД отметил хорошие отношения Варшавы и Киева в вопросах безопасности, добавив, что Польша хочет также вести переговоры об экономическом сотрудничестве. "Мы хотим говорить о сотрудничестве в сфере исторической политики. Мы отдаем себе отчет, что в этой области бывает недопонимание. Мы хотим это недопонимание закончить, выработать правдивую платформу польско-украинского сотрудничества", — подчеркнул он.

Джеджичак также напомнил, что в последнее время в этой сфере произошел "ряд инцидентов", на которые МИД Польши прореагировал нотами с требованием установить причины и наказать виновных. Кроме того, ведомство предприняло ряд "превентивных мер", которые должны предотвратить такого типа события. "Отсюда мониторинг наших мест национальной памяти, сотрудничество с польскими меньшинствами для заботы об этих местах, мы также предлагали в разговорах с украинской стороной, чтобы важнейшие для нас места памяти были обеспечены дополнительными патрулями охраны и мониторингом. Украинская сторона обещала усилить охрану в этих местах и увеличить мониторинг", — заявил он.

В начале февраля вандалы облили краской консульство Польши во Львове и написали на заборе здания "Наша земля". В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

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Ранее вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. Неизвестные написали на польской части кладбища "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА" (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия), а также попытались сломать забор на входе на польскую часть кладбища.

В первой половине января во Львовской области Украины был взорван памятник полякам, которые были убиты в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка.