КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 12 марта, неизвестные осквернили могилы погибших поляков на кладбище в селе Подкамень, что в Бродовском районе, Львовской области, передают "Українські Новини".

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Как сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области, могилы залили красной краской, а на центральном кресте написали "Смерть ляхам".

Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

facebook.com/groups/govarta1 Вандалы осквернили могилы поляков во Львовской области

Напомним, в январе вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. Как отмечается, "на польской части (кладбища) было нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА". Также неизвестные попытались разрушить вход на польскую часть кладбища.