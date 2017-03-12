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    Вандалы осквернили могилы поляков во Львовской области

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (100)

    (обновлено: )38424
    Могилы залили красной краской, а на центральном кресте написали "Смерть ляхам". Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
    Вандалы осквернили могилы поляков во Львовской области
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    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 12 марта, неизвестные осквернили могилы погибших поляков на кладбище в селе Подкамень, что в Бродовском районе, Львовской области, передают "Українські Новини". 

    Смотрите также: Осквернение могил. Вандализм на польском военном кладбище в Киеве

    Как сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области, могилы залили красной краской, а на центральном кресте написали "Смерть ляхам".

    Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

    facebook.com/groups/govarta1
    Вандалы осквернили могилы поляков во Львовской области

    Напомним, в январе вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. Как отмечается, "на польской части (кладбища) было нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА". Также неизвестные попытались разрушить вход на польскую часть кладбища. 

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