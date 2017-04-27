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    "Это провокация". Киев возмущен разрушением памятника УПА в Польше

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (118)

    (обновлено: )18013
    В Киеве рассчитывают, что инцидент с разрушением памятника воинам УПА в Польше будет улажен и подобное в будущем не повторится, говорится в заявлении МИД Украины.
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    portalprzemyski.pl

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Киев возмущен разрушением памятника воинам УПА в Польше, намерен обратиться за разъяснениями польской стороны, заявили в МИД Украины.

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    Активисты и представители польских националистических организаций в среду полностью разобрали на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.

    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    portalprzemyski.pl
    Украина - Польша. Разрушение памятника УПА под Перемышлем

    "В Украине возмущены демонстративными и дерзкими действиями в отношении украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля. Это откровенная провокация в канун чествования 70-й годовщины преступной акции "Висла" (в рамках которой депортировали украинцев с территории юго-восточной Польши в 1947 году — Ред.) — очевидно с целью отвлечения внимания от этой пресловутой даты", — говорится в заявлении МИД.

    В Киеве рассчитывают, что инцидент будет улажен и подобное в будущем не повторится. "Мы обратимся к польской стороне за официальными разъяснениями и согласуем дальнейшие шаги по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских в Украине с целью обеспечения им надлежащей опеки на государственном уровне в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти с 1994 года", — заявили в МИД. Сообщается, что уже достигнута договоренность о проведении в ближайшие дни в Варшаве двусторонних консультаций по этому вопросу.

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    Напомним, 10 марта неизвестные облили красной краской памятник профессорам Львовской политехники, которых в 1941 году расстреляли немецкие войска. Вскоре похожий случай произошел в поселке Подкамень Бродовского района. Там облили красной краской надгробные памятники полякам, погибшим в марте 1944 года, а на центральном кресте написали "Смерть ляхам".

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