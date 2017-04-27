Режим экономии: США сокращают финансовую помощь Польше и Украине

РИА Новости Украина

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп делал много разнообразных, подчас экстравагантных заявлений, давал обещания, а вступив в должность президента самой богатой страны, подчас удивляет своими решениями как американцев, так и жителей других стран, включая Польшу. Об этом идет речь в интервью доктора экономических наук Гжегожа Малиновского из Академии Леона Козьминского в Варшаве.

На польском портале Onet.pl утром 26 апреля появилось сообщение о том. что из бюджета США убрано указание о помощи США для Польши. Планы Трампа относительно агентства USAID опубликовал журнал "Foreign Policy". В 2018 году Польша потеряет 100% помощи или 3 млн. долларов в год. Украина может рассчитывать на получение менее 30 процентов от ранее обещанной суммы - Киев получает более половины миллиарда долларов от USAID. Что это означает для Польши и что — для Украины?

— Трамп — прежде всего республиканец, кроме того, его предвыборным лозунгом было: "Америка — прежде всего!". Так что не надо удивляться его политике по сокращению финансовой помощи, что повлияет и на внешнюю политику США. Потери Польши составят всего около 3 млн. долларов, для такой страны, как РП, это, можно сказать, пустяк, не о чем говорить.

А вот для Украины в ее нынешней экономической ситуации потеря квоты примерно в 400 млн. долларов — это большой удар. Нужно сказать, что поддержка может быть выражена разными способами, тут имеют значение не только денежные дотации, но и стипендии, гранты, учебные программы, технологические проекты и так далее. В случае Украины ее ущерб от сокращения помощи США значителен. А для такого государства, как США, это — незначительная сумма.

Мы тут можем говорить о геоэкономическом контексте, когда политические цели воплощаются в жизнь с помощью экономических инструментов. Экономическая помощь является важным элементом активной внешней политики. С помощью экономических инструментов можно обеспечить себе симпатии друзей и их поддержку, а также — отодвинуть от себя страны, которые нам неприятны.

Это политика не только США, но также — Китая, Саудовской Аравии, в определенной степени России. Это — давно уже проторённый путь. И мне кажется, что когда США урезают финансовую помощь другим странам, тем самым они лишаются важных инструментов влияния. Мне удивительно, что американцы идут на такой шаг. Вопрос о конкретной сумме тут не более, чем символ. Мы видим какие-то новые символы в политике США.

А как развиваются контакты между Варшавой и Вашингтоном? Чем довольны и чем недовольны поляки?

— Вы у меня спросили: довольны ли поляки? А я бы разделил Ваш вопрос! Довольно ли наше прошлое, нынешнее и, возможно, будущее правительство отношениями с США? И довольны ли наши граждане? Тут нет тождества!

Я думаю, что для среднестатистического поляка главной проблемой в отношениях с США являются визы. Мы не хотим унижений, связанных с их получением. Мы привыкли уже свободно перемещаться по миру, посещаем много стран. И только получение визы США связано с такими трудными и противными проблемами, к тому же за эту визу нам приходится платить немалые деньги.

Мало того, если я, например, хочу полететь из Польши в Китай через Россию, с остановкой, скажем в Москве, то у меня нет никаких проблем! А если я лечу в Эквадор с остановкой, скажем, в Майами, то мне нужна виза США, чтобы пересесть в другой самолет, хоть нет у меня планов ездить по США. Вот такие парадоксы.

С другой стороны, среднестатистический поляк взирает на США с военной точки зрения. Я говорю о солдатах НАТО на территории Польши. Для части поляков — это хорошо, а, по мнению другой части польского общества, в этом нет ничего полезного, рационального.

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Многие у нас считают, что власти РП по отношению к США ведут политику подчинения, что им не хватает смелости. Но в целом в течение многих лет польско-американские отношения развиваются хорошо. Правда, наше правительство подвергается критике за отсутствие самостоятельности и отваги, дескать, польская власть не может играть, как у нас говорят, сразу на нескольких роялях.

С одной стороны, нам надо развивать взаимовыгодные отношения с Россией, с другой стороны — с США. Защищать свои национальные интересы более активно на международной арене, выстраивать свою позицию. Да, нам на самом деле не хватает игры сразу на нескольких роялях.