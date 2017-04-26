наверх
26.04.201717:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Польша призвала ЕС быстрее ввести безвиз для Украины

    (обновлено: )4701
    В МИД подчеркнули, что Европейский союз должен вести себя лояльнее в отношении восточных соседей, в частности, тех государств, которые "платят цену за то, что они хотят оставаться ближе к Европе".
    Польский флаг
    East News Adam Wysocki

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Замминистра иностранных дел республики Конрад Шиманьский заявил, что Польша выступает за скорейшую отмену Евросоюзом визового режима для граждан Украины.

    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото
    Безвиз для Украины рассмотрят на заседании послов ЕС

    "ЕС не должен медлить с введением безвизового режима для Украины", — подчеркнул замглавы МИД. По его мнению, Европейский союз должен вести себя лояльнее в отношении восточных соседей, в частности, тех государств, которые "платят цену за то, что они хотят оставаться ближе к Европе".

    "Польша с самого начала не только поддерживает введение безвизового режима между ЕС и Украиной, но также призывала, чтобы эти решения были приняты как можно скорее", — сказал Шиманский.

    "К сожалению, у нас уже не получится принять решение вовремя, потому что Европейский союз очень долго медлил с этим процессом, в то время как мы заинтересованы в том, чтобы это время не затягивалось больше, потому что политическая цена такого сдерживания для Европейского союза очевидна, и она отрицательная", — отметил он.

    Европарламент на пленарной сессии 6 апреля в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Петр Порошенко. Архивное фото
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?