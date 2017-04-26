Польша призвала ЕС быстрее ввести безвиз для Украины

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Замминистра иностранных дел республики Конрад Шиманьский заявил, что Польша выступает за скорейшую отмену Евросоюзом визового режима для граждан Украины.

"ЕС не должен медлить с введением безвизового режима для Украины", — подчеркнул замглавы МИД. По его мнению, Европейский союз должен вести себя лояльнее в отношении восточных соседей, в частности, тех государств, которые "платят цену за то, что они хотят оставаться ближе к Европе".

"Польша с самого начала не только поддерживает введение безвизового режима между ЕС и Украиной, но также призывала, чтобы эти решения были приняты как можно скорее", — сказал Шиманский.

"К сожалению, у нас уже не получится принять решение вовремя, потому что Европейский союз очень долго медлил с этим процессом, в то время как мы заинтересованы в том, чтобы это время не затягивалось больше, потому что политическая цена такого сдерживания для Европейского союза очевидна, и она отрицательная", — отметил он.

Европарламент на пленарной сессии 6 апреля в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.